El Gobierno y la Xunta firman un convenio para reforzar la digitalización de la Justicia

De izquierda a derecha: el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo Pouso, el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo Palacios, y el director de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, Julián Cerviño. Delegación del Gobierno en Galicia

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y la Xunta firmaron un convenio para regular los servicios tecnológicos que el ministerio presta a Galicia en materia de Justicia. El acuerdo fue suscrito durante un acto celebrado hoy por el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo Palacios; el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo Pouso, y el director de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, Julián Cerviño Iglesia.

Tras este acuerdo, se facilita la adopción de nuevas herramientas desarrolladas por la Administración General del Estado en el marco de la estrategia nacional de transformación digital del servicio público de Justicia. Con este convenio, Galicia se suma al modelo de utilización tecnológica impulsado en otras comunidades autónomas como La Rioja o el Principado de Asturias. Durante el acto, el secretario de Estado de Justicia destacó que estos acuerdos son fundamentales para asegurar que el proceso de modernización de la Justicia avance de manera equilibrada en todos los territorios.

Paralelamente, el ministerio ofrecerá a Galicia un avance específico dirigido a garantizar el uso del gallego en el servicio público de Justicia. Esto será posible gracias a la nueva funcionalidad multilingüe en el sistema de gestión procesal (Atenea), permitiendo trabajar con esquemas de tramitación y documentación jurídica preparados para su uso en las lenguas oficiales. Estas medidas reforzarán el ejercicio efectivo de los derechos lingüísticos de la ciudadanía en el ámbito judicial.

Agilidad y digitalización

Con estas novedades, el objetivo del ministerio es garantizar un sistema judicial más ágil, interoperable y centrada en el dato, a través de una arquitectura tecnológica común que permita aprovechar los recursos públicos ya existentes. Asimismo, se incorporarán soluciones avanzadas de tramitación automatizada integradas con otras Administraciones públicas, así como aplicaciones innovadoras relacionadas con la robotización de procesos, la textualización o la inteligencia artificial. Todas estas herramientas serán transferidas con soporte técnico, garantías de seguridad y documentación funcional completa.

Este modelo de cooperación permitirá que la comunidad gallega adapte y enriquezca los desarrollos con sus propias aportaciones, «fomentando así un ecosistema compartido de innovación pública en el ámbito judicial», explica el ministerio. Además, el acuerdo refuerza los principios de corresponsabilidad institucional y cohesión territorial, contribuyendo a una prestación más homogénea del servicio público de Justicia en todo el país.