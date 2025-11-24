O delegado do Goberno e o presidente da RAG abordan medidas para impulsar o uso do galego
GALICIA
O Executivo ofrecerá a Galicia un avance específico dirixido a garantir a utilización do galego no servizo público de Xustiza24 nov 2025 . Actualizado a las 13:16 h.
O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, destacou o compromiso do Executivo co galego «para que falalo sexa un dereito e unha liberdade recoñecida e garantida». Así o trasladou nunha reunión co presidente da Real Academia Galega (RAG), Henrique Monteagudo, e parte da súa directiva. Nela, analizaron medidas como o convenio asinado coa Xunta para a implantación do galego no ámbito dixital da Xustiza, «dando un paso máis na colaboración institucional para fortalecer o uso do idioma», indicou Blanco.
Máis en profundidade, o Ministerio de Presidencia, Xustiza e Relacións coas Cortes ofrecerá a Galicia un avance específico dirixido a garantir a utilización do galego no servizo público xurídico. Esta cuestión tratouse nun encontro onde o delegado do Goberno aproveitou para reivindicar «a lingua como motivo de unión» e subliñar que os idiomas son «unha das maiores riquezas culturais que ten o noso país».
O convenio para a formación, o coñecemento e a difusión do galego no ámbito xurídico acordouse o mes pasado. Este acordo inclúe que todas as leis que se aproben na Cámara Baixa serán traducidas pola RAG. Esta iniciativa xa se impulsou noutras comunidades como Cataluña e a Comunidade Valenciana e á que proximamente se lle dará continuidade en Navarra e o País Vasco.