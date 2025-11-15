Los motivos por los que la Xunta quiere gestionar los permisos de trabajo: un remedio para la falta de mano de obra

Xosé Vázquez Gago
XOSÉ GAGO SANTIAGO / LA VOZ

Dos trabajadores migrantes, descargando las redes en el puerto de Camariñas, en una imagen de archivo.
Dos trabajadores migrantes, descargando las redes en el puerto de Camariñas, en una imagen de archivo. Ana García

La carencia de trabajadores especializados lastra al sector primario, la industria, la construcción o los servicios sociales; el Gobierno gallego quiere agilizar los trámites para atraer empleo desde el extranjero

16 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

«Estoy convencido de que llegaremos a un acuerdo muy pronto», dijo a finales de septiembre el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, sobre la cesión a Galicia de las competencias de gestión de

