La Valedora alerta de incumplimientos en los horarios de autobuses y trenes

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

Viajeros de pie en un autobús interurbano, en una imagen de archivo ALEJANDRO MARTINEZ MOLINA

La mayoría de las quejas tienen que ver con el plan de transporte de la Xunta, entre ellas las que cuestionan los viajes interurbanos de pie

12 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Las múltiples quejas sobre el funcionamiento del transporte público presentadas durante el 2024 a la Valedora do Pobo reflejan a la perfección el bum en el uso de los autobuses, especialmente desde que se modernizó

