Las geolocalizaciones de los maltratadores no se trasladaron «en tiempo y forma» durante 12 horas

La ministra de Igualdad ha dado por finalizada la crisis por la que durante 12 horas fallaron las pulseras de control de maltratadores, asegurando que en ese período no hubo ningún incidente de seguridad para las víctimas de violencia de género. Ana Redondo explicó esta mañana en los pasillos del Congreso de los Diputados que el problema en el sistema de dispositivos Cometa se debió al fallo de un servidor, por el que las geolocalizaciones de los agresores no se trasladaban «en tiempo y forma».

En cuanto se detectó la incidencia, el Gobierno activó con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el sistema de protección de las víctimas. El problema comenzó a las cuatro y media de la madrugada y se extendió hasta las cinco y media de la tarde, cuando la empresa encargada de la gestión del sistema Cometa trasladó a Igualdad que el fallo ya estaba resuelto y se había recuperado la completa normalidad.

«En este momento podemos decir que ese incidente se ha saldado sin ningún problema realmente grave. Los botones SOS funcionaron y no hubo ninguna incidencia en cuanto a la seguridad de las víctimas, en todo momento estuvieron protegidas, en todo momento estuvieron informadas», afirmó la ministra.

En Galicia, donde hay activas 247 pulseras, los dispositivos «dun importante número de vítimas» notificaron ayer un mensaje de alerta en el que se decía «comunicación no disponible, comunicación indisponible».

La ministra aseguró que en los pliegos del próximo contrato del sistema de control de maltratadores están siendo «muy cautelosos» con las cuestiones técnicas. «No podemos permitirnos una situación como la que vivimos ayer, pero también es verdad que la tecnología falla, que no hay ningún sistema informático que sea infalible y que podemos encontrarnos con situaciones indeseables como la que se produjo ayer», aseguró.

Bruselas examinará los fallos en el sistema Cometa

Los problemas con las pulseras de control de maltratadores llegaron hasta la Comisión Europea, que examinará la nueva incidencia de la que alertó ayer el Ministerio de Igualdad, ya que de la buena ejecución del proyecto dependen parte de los fondos de recuperación anticrisis de la Unión Europea que España podrá solicitar cuando reclame el octavo pago previsto en su plan nacional. No hay fecha para ello, ya que el Gobierno prepara aún la solicitud del sexto.

El comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, explicó que «no se ha procedido aún a evaluar» el objetivo concreto del plan de recuperación español vinculado a este proyecto, porque España no presentó por el momento la solicitud de pago correspondiente. Y recordó que el fondo de recuperación y resiliencia es un instrumento basado en los resultados, lo que implica que los pagos solo se abonan tras comprobar que se están cumpliendo los requisitos correspondientes a los hitos y objetivos.

Los Estados miembros, dijo, son responsables de la ejecución de sus planes de recuperación y resiliencia, incluida la adjudicación y la gestión de los contratos financiados en el marco del fondo. «Esta responsabilidad incluye garantizar que todos los procedimientos de contratación, incluida la pública, cumplan plenamente la legislación nacional y el derecho de la Unión aplicables», afirmó.

Por su parte, la senadora del BNG, Carme da Silva, registró iniciativas para pedir explicaciones al Gobierno por el nuevo fallo en las pulseras antimaltrato y pidió una investigación. Consideró intolerable que «un sistema destinado a garantizar a seguridade das víctimas volva fallar despois de meses de advertencias, informes e incidencias reiteradas».

Según afirmó, el Gobierno no puede limitarse a activar protocolos de urgencia cada vez que se produce un error, «senón que debe garantir que o sistema funciona de maneira segura e estable porque está en xogo a vida e a tranquilidade de miles de mulleres». Los nacionalistas insisten en que no son admisibles errores técnicos ni deficiencias en la gestión de un sistema que representa una de las principales herramientas de protección frente a la violencia de género.