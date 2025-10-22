El Congreso insta al Gobierno a hacer una auditoría independiente del sistema de pulseras antimaltrato

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, este miércoles en el Congreso JJ Guillen | EFE

La propuesta del PP de instar al Gobierno a realizar una auditoría integral e independiente de las pulseras de control telemático para maltratadores ha salido adelante este miércoles en el Congreso. Los populares se justifican en que desde el Ministerio de Igualdad «no han facilitado datos ni disculpas» sobre los fallos que se registraron en el sistema Cometa, y piden de nuevo la dimisión de la ministra, Ana Redondo, «por negligencia, ineptitud, ocultación y por causar miedo» a las víctimas de violencia de género que debía proteger.

Así lo argumentó la diputada popular Marta González el martes, al presentar la proposición no de ley, que ahora ha salido adelante con el respaldo de PP y Vox (174 votos), la abstención del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu y PNV (165) y el no de Podemos (9). Votaron a favor el diputado del BNG Néstor Rego y también José Luis Ábalos. En contra, Pedro Sánchez. Con esta medida, se insta al Gobierno a detallar la calidad y la fiabilidad de las pulseras antimaltrato y a realizar una auditoría técnica, operativa y judicial independiente del sistema de control telemático de órdenes de alejamiento desde el cambio de proveedor en el 2023.

También se reclama analizar cómo ha impactado esa pérdida de datos en los procedimientos judiciales afectados, el número de casos, las resoluciones judiciales comprometidas y las víctimas que hayan podido quedar desprotegidas. Todo ello, en detalle por comunidades y provincias.

En el debate del martes, la mayoría de los grupos reprocharon al PP que la iniciativa no se debía tanto a su preocupación por las víctimas como a un intento de obtener rédito político en un tema tan sensible como la protección de las mujeres que han sufrido violencia de género. Las portavoces del PSOE, Sumar y Podemos los acusaron de actuar de manera vergonzosa y de buscar convertir el dolor de las víctimas en beneficio político, según afirmó la diputada de Sumar Esther Gil.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, defendió en el Congreso que el sistema Cometa «funciona y va mejorando», y que es un modelo de referencia en otros países de Europa. «No hay una tecnología infalible, no hay un sistema a prueba de todo, pero somos un referente internacional en la defensa y en la lucha contra la violencia machista y la violencia de género», afirmó.

En su intervención, anunció que «dentro de unos días o dentro de unas semanas» presentará unos nuevos pliegos del contrato para gestionar las pulseras antimaltrato, que incorporan mejoras en el sistema de protección tras los fallos detectados el año pasado. Según informaba la Fiscalía General del Estado en su memoria anual, se detectó una pérdida temporal de datos tras el cambio de empresa concesionaria que impidió a los órganos judiciales acceder a la información de ubicación de los agresores.