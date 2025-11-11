El Ministerio de Igualdad avisa de un nuevo fallo en las pulseras de control de maltratadores

Unas de las más de 3.000 pulseras telemáticas que funcionan en España Efe

El Ministerio de Igualdad ha activado este martes, junto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el protocolo de protección de las víctimas de violencia de género y sexual tras detectarse un nuevo fallo en el sistema Cometa, que controla las pulseras antimaltrato. La ministra, Ana Redondo, aseguró que investigarán «hasta el final» las causas del problema, que lo habría provocado una sobrecarga del sistema, y que tomarán «las acciones oportunas».

En Galicia, la Xunta confirma que los dispositivos «dun importante número de vítimas» notificaron un mensaje de alerta en el que se decía «comunicación no disponible, comunicación indisponible». Sin conocer todavía el alcance de estos fallos en la comunidad, donde hay activas 247 pulseras, reprueban «un novo erro inadmisible do Goberno» y están pendientes de las víctimas afectadas.

Tras tener constancia de la incidencia, desde el Gobierno explican que se ha puesto en marcha de inmediato el protocolo previsto ante este tipo de situaciones, avisando a todas las víctimas de violencia de género y sexual que cuentan con este dispositivo de control (unas 4.500 en todo el país), como a las fuerzas y cuerpos de seguridad, de forma que se garantizara la protección de las víctimas.

Aseguran que los servicios de emergencia, como el botón del pánico, los de recepción y emisión de llamadas y las alertas por proximidad autónomas por Bluetooth estuvieron operativos en todo momento.

El origen del problema se encuentra en un enrutador que distribuye a las diferentes plataformas los mensajes en función del tipo de alerta. Aproximadamente un 10 % de estos mensajes están generando incidencias recurrentes, que provocan una sobrecarga del sistema que, según afirman desde el Gobierno, ya está en proceso de recuperar la normalidad.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez-Perza, han estado en contacto con la UTE Vodafone-Securitas, la responsable del servicio, acudiendo a la Sala Cometa para conocer de primera mano la evolución de la incidencia.

Las pulseras antimaltrato causaron problemas en Galicia desde su estreno Javier romero

Redondo aseguró a las víctimas, con las que quiso solidarizarse, que el sistema de protección va más allá de los dispositivos telemáticos e incluye una red institucional de protección con multitud de profesionales que garantizan su seguridad, incluso ante una incidencia tecnológica. «Se trabaja desde la discreción y la sensibilidad que merece este servicio», afirmó.

Se trata de un nuevo problema con las pulseras de control de maltratadores después de la polémica después de que la Fiscalía General del Estado alertara en su memoria del año pasado de fallos en estos dispositivos durante el 2023, cuando la adjudicación del servicio cambió de empresa (de Telefónica a Vodafone-Securitas).

En esa transición, hubo un problema en el volcado de datos que provocó que durante unos meses no quedasen registrados los movimientos de muchos de los maltratadores. Así, la Fiscalía alertaba de la existencia de «gran cantidad» de sobreseimientos provisionales y absoluciones en casos de violencia machista debidos a fallos.

La Xunta ha denunciado que se trata «dunha mostra máis da irresponsabilidade do Executivo na protección das mulleres vítimas de violencia de xénero», al fallar de nuevo el sistema. Tras la primera incidencia, desde el Gobierno gallego solicitaron información sobre las incidencias registradas en Galicia y como fueron subsanadas, sin respuesta por parte del Ministerio de Igualdad. Insisten también en las reiteradas demandas para mejorar el sistema VioGén y reforzar la presencia policial.