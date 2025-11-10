El PPdeG acusa al BNG de «dar un paso máis na súa estratexia de conflito»
«O seu discurso é dicir que todo vai mal, xerar crispación e crear a idea de que nada funciona», declaró la secretaria xeral de los populares gallegos, Paula Prado10 nov 2025 . Actualizado a las 13:59 h.
La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, acusó al BNG de «dar un paso máis na súa estratexia de conflito», y también criticó de los nacionalistas que «pagan salarios para que haxa mais manifestación e alboroto». En concreto, Prado aludió a que «o sindicato do BNG, a CIG, activou por primeira vez nunha folga do sector da educación a súa chamada caixa de resistencia». Además, detalló que «a única proposta do Bloque Negacionista Galego segue sendo o non a todo. O seu discurso é dicir que todo vai mal, xerar crispación e crear a idea de que nada funciona».
«Mentres o PPdeG ten Orzamentos para traballar polo benestar dos galegos e das galegas, os presupostos do independentismo galego só van para pancartas e algarada», criticó la secretaria xeral.
Por su parte, la portavoz nacional del BNG se negó a responder a los «bulos» de los populares gallegos: «Se solucionasen os problemas da atención primaria sería moito mellor que seguir atacando con contos, mentiras e cousas tan ridículas como estas, que só retratan a un PP desesperado polo avance do BNG».