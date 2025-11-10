El PPdeG acusa al BNG de «dar un paso máis na súa estratexia de conflito»

Redacción LA VOZ

GALICIA

Paula Prado, secretaria xeral del PPdeG
Paula Prado, secretaria xeral del PPdeG XOAN A. SOLER

«O seu discurso é dicir que todo vai mal, xerar crispación e crear a idea de que nada funciona», declaró la secretaria xeral de los populares gallegos, Paula Prado

10 nov 2025 . Actualizado a las 13:59 h.

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, acusó al BNG de «dar un paso máis na súa estratexia de conflito», y también criticó de los nacionalistas que «pagan salarios para que haxa mais manifestación e alboroto». En concreto, Prado aludió a que «o sindicato do BNG, a CIG, activou por primeira vez nunha folga do sector da educación a súa chamada caixa de resistencia». Además, detalló que «a única proposta do Bloque Negacionista Galego segue sendo o non a todo. O seu discurso é dicir que todo vai mal, xerar crispación e crear a idea de que nada funciona».

«Mentres o PPdeG ten Orzamentos para traballar polo benestar dos galegos e das galegas, os presupostos do independentismo galego só van para pancartas e algarada», criticó la secretaria xeral.

Por su parte, la portavoz nacional del BNG se negó a responder a los «bulos» de los populares gallegos: «Se solucionasen os problemas da atención primaria sería moito mellor que seguir atacando con contos, mentiras e cousas tan ridículas como estas, que só retratan a un PP desesperado polo avance do BNG». 