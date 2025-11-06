Publicada la lista de beneficiarios de las ayudas por los incendios: 9.000 agricultores y ganaderos recibirán 27,8 millones de euros

ALBERTO LÓPEZ

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado en su página web la lista de beneficiarios y las cantidades asignadas de las ayudas destinadas a compensar los daños provocados por los grandes incendios que asolaron España este verano.

En total, 9.000 agricultores y ganaderos recibirán 27,8 millones de euros del Gobierno de España, según ha anunciado el ministro Luis Planas.

Planas ha destacado la rapidez en la tramitación de estas ayudas, cuyo objetivo es que los afectados puedan cobrarlas cuanto antes para hacer frente a los gastos y pérdidas ocasionados por el fuego. El procedimiento se realiza de oficio, sin necesidad de que los beneficiarios presenten ninguna solicitud, una vez comprobado que cumplen los requisitos.

Cada titular de explotación percibirá entre 1.500 y 10.000 euros, cantidad que se elevará a un mínimo de 6.000 y un máximo de 16.000 euros en el caso de disponer de seguro agrario. Esta línea de ayuda suma 21,5 millones de euros.

Por otra parte, los 6,3 millones de euros restantes se destinan a aumentar la subvención del seguro agrario hasta cubrir el 70 % del coste de la póliza.

Toda la información, así como la lista completa de beneficiarios, está disponible en la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el espacio habilitado para la gestión de estas ayudas.