A Coruña, Vigo y Santiago exigen a la Xunta que no autorice más licencias de VTC sin estudiar la demanda

Una pasajera introduce su equipaje en el maletero de un vehículo VTC en Vigo, en una imagen de esta semana.

Los concellos de A Coruña, Vigo y Santiago han acordado este martes exigir a la Xunta que paralice la autorización de nuevas licencias para vehículos de alquiler con conductor (VTC). Esa es la principal propuesta, pero no la única, que ha salido del encuentro telemático celebrado a mediodía entre los tres gobiernos municipales y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para abordar la expansión sin precedentes de estos servicios de transporte.

Los consistorios de las tres ciudades, que entienden que la reunión es un buen punto de partida, concuerdan en que es necesaria una mayor implicación de la Xunta en la regulación de los VTC y consideran incomprensible que el Gobierno gallego «autorice novas licenzas sen estudos pormenorizados sobre a situación do sector». Así lo ha expresado el concejal de Mobilidade de Santiago, Xan Duro, que puntualiza que «os concellos, en cambio, si deben elaborar amplos informes para que a Xunta autorice a concesión de novas licenzas de taxi».

En esa postura incide también Noemí Díaz, concejala de Mobilidade e Infraestruturas del Ayuntamiento de A Coruña. La edil socialista explica que el estudio de demanda «é a base fundamental de cara a poder outorgar licenzas, porque facéndoo deste xeito, ordenado, garantiríase a viabilidade do sector».

Díaz critica que las más de 800 autorizaciones habilitadas por la Xunta se han entregado «sen ningún criterio» y considera que, «probablemente, hai máis licenzas que as realmente necesarias para os servizos interurbanos que se autorizan». «É certo que a Xunta autoriza traxectos interurbanos, pero o Goberno galego é ben consciente de que o negocio do sector non está nestas rutas, senón nos traxectos urbanos, que as empresas tratan de realizar» aún cuando no existen ordenanzas municipales que lo permitan.

En una línea similar se pronunció por la mañana el alcalde de Vigo, Abel Caballero. En un encuentro con periodistas, reclamó que «si la Xunta quiere tomar una decisión, primero tiene que hacer un estudio de demanda».

Durante la reunión, los tres ayuntamientos han puesto el foco también en la presión que supone «o incremento exponencial das licencias» para la propia viabilidad de los VTC, pero también para el sector del taxi, que la semana pasada protagonizó una gran manifestación en Santiago para exigir que se cortasen de raíz estas autorizaciones.

Cientos de taxistas de toda Galicia colapsan Santiago para protestar contra los VTC

A mayores de la petición de restringir las licencias mientras no se evalúe pormenorizadamente la demanda, como exigen los propios conductores de VTC, los concellos han exigido que la normativa que se ponga en marcha sea aplicable a nivel autonómico.

«Na actualidade a Xunta pretende que o concello regule os servizos urbanos como considere, así que podemos chegar a ter 313 regulamentos diferentes», lamenta Noemí Díaz, que cree que la propuesta del Gobierno autonómico derivaría «nunha anarquía de país con traballadores sen orde nin dereitos». «Entendemos que non se pode regular unha problemática que lle afecta a todo o país a base de ordenanzas municipais diversas», añade Duro.

Tras la reunión de este mediodía, los tres concellos han acordado elaborar un documento conjunto y consensuado que luego remitirán a la Fegamp para que se encargue de elevarlo al Gobierno autonómico.