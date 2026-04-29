Aldama dice que Sánchez le dio las gracias en el 2019 porque sabía lo que estaba haciendo

El empresario Víctor de Aldama, a su llegada al Tribunal Supremo Fernando Sánchez | EUROPA PRESS

El empresario Víctor de Aldama ha relatado este miércoles en el Tribunal Supremo que en un mitin del PSOE en el 2019 al que acudió invitado por el exasesor Koldo García, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le dio las «gracias» porque sabía «perfectamente» todo lo que estaba haciendo. Según su versión, esta conversación se produjo en el mitin donde Koldo García les hizo una foto.

En un relato repleto de detalles, según el propio Aldama ha precisado, para que el tribunal sepa que ha estado en una serie de despachos y reuniones, el comisionista ha dicho que le sorprendió que en aquel mitin Koldo no llamase a Sánchez presidente, sino «Pedro» y que este le dijo: «El día que el presidente me diga que le tengo que llamar presidente, dejo de estar en el partido y me marcho de aquí. Él me debe mucho».

Aldama ha explicado que él y Koldo García aludían al exministro de Transportes José Luis Ábalos como «el jefe» por «una cuestión de respeto», y a Sánchez, el «1»: «Es el presidente, es el 1».

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El conseguidor de la trama sostiene que fue Koldo el que le llamó.«Estaban un poco verdes cuando habían llegado al ministerio con más Presupuesto de España, una cartera importante, un sitio que para ellos era nuevo», dijo. El entonces ministro y a Koldo les «interesaba mucho» Sudamérica, porque «Ábalos controlaba mucho parece ser Colombia por anteriores actividades: Querían desarrollar más convenios y expandirse más, por decirlo de alguna manera, en el que España y empresas españolas expandiesen más en Sudamérica». Dicho eso, ha declarado que trasladó que tenía contactos tanto en México como en Ecuador y Venezuela, y que se reunió con Koldo y Ábalos en el ministerio. México era una prioridad, ya que era lo que más les interesaba «para empezar a colaborar». «En el mes de agosto es la primera vez que Koldo me presenta al ministro». La reunión fue en el despacho del ministro, según dijo.

En uno de estos viajes, en México, Koldo le llegó a decir: «Hay que organizar algo al jefe para que se relaje». Al pedirle más detalles, el exasesor le aclaró, según ha dicho: «Hay que buscar a unas señoritas y presentárselas al jefe, ¿vale?». El empresario ofreció más detalles. Estaban en «una especie de restaurante» y que «habló con gente de México». «Se traen unas señoritas y quedan con el señor Ábalos». Dijo que fue la prímera y única vez que Koldo le hizo esta petición, y reconoció que «pago esas señoritas».

La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación.

Para Aldama pide 7 años de prisión y una multa de 3,7 millones por esos tres primeros delitos, de los que se declaró culpable en su escrito de defensa, por lo que le aplica la atenuante de confesión.

Las acusaciones populares que encabeza el PP, reclaman, por su parte, 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario piden la misma pena que el fiscal.