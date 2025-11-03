Médicos del Chuac acreditados para ser profesores universitarios reclaman altura de miras y un acuerdo para impartir docencia en Medicina

Los facultativos del Chuac piden altura de miras a los rectores, en la foto en un acto en Santiago el pasado mes de octubre XOAN A. SOLER

Una veintena de facultativos del Chuac con la acreditación necesaria para el acceso a los cuerpos docentes universitarios ha remitido una carta a los tres rectores y a los conselleiros de Sanidade y Educación en la que piden participar en la formación de los futuros médicos de Galicia y que se desbloquee el conflicto de Medicina.

Los médicos creen que el modelo que ha trascendido —descentralización del segundo ciclo de la titulación creando unidades docentes con profesorado mixto entre las universidades gallegas— es razonable, viable y coherente, por eso afirman que «un desacuerdo en algo como el reparto porcentual de las plazas no puede ser impedimento para solucionar un conflicto de este calado».

En los últimos años ha habido avances en los hospitales gallegos, con fórmulas que permiten a los facultativos la colaboración docente con las universidades. Por ejemplo, especialistas del área de Vigo han podido acceder a plazas de medicina vinculadas a la USC, pero en el caso de A Coruña esto no se ha producido: «el resultado es una evidente falta de equidad, que priva a los médicos del Chuac de las mismas oportunidades que sus homólogos de otras áreas sanitarias», sostienen.

Los profesionales del Chuac instan a los rectores y a los conselleiros a desbloquear esta situación y a transformar un conflicto en un ejemplo de colaboración y liderazgo institucional, poniendo el talento y el mérito por encima de la geografía, «cualquier otra opción supondrá una pérdida de talento docente para el sistema universitario y sanitario gallego».

Los firmantes, diecinueve en concreto, son Guillermo Aldama (cardiólogo), Samer Amaz (traumatólogo), Silvia Antolín (oncóloga), Alejandro Ávila (pediatra), Eduardo Barge Caballero (cardiólogo), Gonzalo Barge Caballero (cardiólogo), Ángel Concha López (patólogo), Ana Lois Iglesias (reumatóloga), José Luis López Cedrún (cirujano maxilofacial), Pedro Jorge Marcos Rodríguez (neumólogo), Álvaro Mena de Cea (internista), Víctor Mosquera Rodríguez (cirujano cardíaco), Cecilia Mouronte Roibas (neumóloga), Alberto Jorge Mora (traumatólogo), Pablo Parente Arias (otorrino), María Eva Pérez López (oncóloga), Dolores Sousa Regueiro (internista), María del Mar Tomás Carmona (microbióloga) y Rafael Vidal Pérez (cardiólogo).