Los descuentos de 30 euros de la Xunta para compras en el comercio local podrán descargarse desde el miércoles

Rebajas en Ribeira CARMELA QUEIJEIRO

La Xunta activará el miércoles una nueva edición del Bono Activa Comercio, dotada con 2,5 millones de euros que se traducirán en un descuento de 30 euros en las compras hechas en comercios que participen en la campaña.

La convocatoria se publicará en la edición de mañana del Diario Oficial de Galicia. Los usuarios podrán descargar desde el miércoles a las 09.00 horas el bono a través de la misma herramienta digital utilizada en anteriores ediciones.

Los descuentos podrán ser utilizados hasta que finalice el crédito disponible en la campaña, los citados 2,5 millones de euros, con el mencionado máximo de 30 euros por usuario.

El objetivo de la Xunta es dinamizar el comercio en vísperas de la campaña de Navidad. Su presidente, Alfonso Rueda, afirmó que con esos 2,5 millones se prevén activar ventas por valor de 8,5 millones de euros.

Es la segunda vez este año que se lanza una convocatoria del Bono Activa Comercio. La anterior, dotada con el mismo presupuesto, data del mes de junio. Los establecimientos comerciales que participaron en ella no tendrán que anotarse a esta edición, se les incluirá de forma automática.

Las tiendas que no participasen podrán sumarse a esta convocatoria hasta el próximo 15 de diciembre o hasta que se agoten los 2,5 millones de presupuesto.

El bono funciona mediante un código digital QR que debe mostrarse en el establecimiento cuando se abona la compra.

Rebajas por importe de compra

Cada uso se va descontando del máximo de 30 euros por usuario. La cantidad de cada descuento concreto depende del importe gastado. Así, a las compras superiores a 20 euros pero inferiores a 30 les corresponde una rebaja de cinco euros. Si el gasto se sitúa entre los 30 y los 50 euros, el importe de descuento es de diez euros. Por último, si la compra supera los 50 euros, la cantidad rebajada es de 15.

Como en anteriores ediciones, cada usuario podrá descargar un único vale. Pero no se limita el número de beneficiarios, sino que los bonos digitales dejarán de funcionar cuando se agoten los 2,5 millones de euros de presupuesto que compartirán todos los usuarios.

El Bono Activa Comercio se puso en marcha en el 2021, para estimular los pequeños negocios tras la crisis causada por la pandemia. Según las estimaciones de la Xunta, desde ese año se han traducido en compras por valor de 110 millones de euros.

En la edición de este verano participaron más de 6.700 comercios de toda la comunidad y se descargaron cerca de 215.000 bonos, que en conjunto movilizaron unos 11 millones de euros en compras, de los que la Xunta aportó 2,5 a través de las rebajas.

Los bonos forman parte del plan estratégico de la Xunta para la dinamización del comercio hasta el año 2030. En los presupuestos del 2026 se incluyen otros cinco millones de euros para reeditar dos nuevas convocatorias ese año.