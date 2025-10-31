El Tribunal Superior confirma que los VTC pueden circular por las zonas de bajas emisiones y peatonales de A Coruña como hacen los taxis

Pablo González / Jorge Noya REDACCIÓN / LA VOZ

Dos viajeros entrando a un vehículo VTC en A Coruña, en una imagen de archivo.
El mantenimiento de las medidas cautelares, a las que se opuso el Concello coruñés, supone «un avance histórico» para estas plataformas. La Xunta asegura que respetará las decisiones de los ayuntamientos si finalmente permiten los viajes urbanos de estos vehículos

31 oct 2025 . Actualizado a las 17:54 h.

Justo el 20 de octubre, cuando iba a entrar en vigor la ordenanza de Movilidad Sostenible de A Coruña que impedía la entrada de los vehículos de transporte con conductor (VTC) en la zona de

