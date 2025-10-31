Tres marineros gallegos mueren en un accidente de tráfico en Namibia

Puerto de Walvis Bay, en Namibia cedida

Tres gallegos, de la zona de O Morrazo, y un namibio han muerto en accidente de tráfico ocurrido hace unas horas en Namibia. Según distintas fuentes, los tres marineros llegaron al aeropuerto de la capital, Windhoeck Hosea Kutako, en un vuelo procedente de Oporto con escala en Abu Dabi, y cogieron un taxi para desplazarse hasta Walvis Bay, lugar en el que iban a embarcarse para trabajar en un pesquero que faena a la merluza negra.

En ese trayecto, de unas cinco horas de duración, un vehículo se habría saltado la mediana e impactado contra el vehículo en el que viajaban los tres gallegos. El taxista, un ciudadano namibio, también habría muerto en el siniestro. De momento no han trascendido más detalles, pero, a medida que trasciende, la noticia causa conmoción entre profesionales de la pesca que conocían a los fallecidos.