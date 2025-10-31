Los sindicatos rechazan las propuestas del Sergas para la atención primaria e irán a la huelga el 26 de noviembre

Una imagen de archivo de una huelga de médicos en el Álvaro Cunqueiro (Vigo). M.MORALEJO

Los sindicatos con representación en la mesa sectorial de sanidad (CIG-Saúde, CSIF, CC.OO. y UGT) consideran «insuficiente, improvisado e carente de contido real» los cambios propuestos por el Sergas para la reorganización de la atención primaria y anuncian una huelga para el 26 de noviembre.

Recuerdan que solicitaron a la consellería la convocatoria de una mesa para abordar cuestiones «fundamentais» como el Plan de Ordenación de Recursos Humanos de la Atención Primaria y el modelo asistencial de los sábados por la mañana, pero «as medidas avanzadas supoñen unha modificación substancial moi penosa das condicións de traballo dos profesionais e non responden ás demandas sindicais nin aos problemas estruturais do sistema».

La próxima semana detallarán los detalles de las movilizaciones. «A situación da atención primaria en Galicia é crítica. O Sergas non pode seguir improvisando nin escondendo a falta de planificación detrás de documentos baleiros. O persoal da sanidade pública e a cidadanía merecen unha resposta seria e inmediata», denuncian.

Los sindicatos enviaron a la Consellería de Sanidade un documento en el que piden que se proceda a la retirada de la categoría de facultativo especialista de atención primaria (FEAP) y se elabore un plan de reconversión de las plazas actuales de FEAP en plazas de médico de familia, garantizando la continuidad laboral de los afectados y la cohesión del modelo asistencial de primaria.

También que se les hagan llegar los datos desagregados por cada centro de salud y punto de atención continuada (PAC), que permitan un análisis objetivo de la situación real de la atención primaria; y que la consellería presente propuestas concretas de actuación, diferenciando medidas a corto, medio y largo plazo, «de forma clara e desenvolta».

También que se haga un análisis de las ratios de personal existente por categorías en los distintos centros, en relación al grado de desarrollo de las competencias y de las carteras de servicios, para abordar en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos el numero de profesionales necesarios para la puesta en marcha de las carteras de servicios en todos los centros.

Solicitan también que se aborde la situación de los trabajadores del área administrativa de atención primaria, analizando las cargas de trabajo existentes para que se doten del personal necesario; y que se implementen las categorías profesionales necesarias para prestar una asistencia sanitaria de calidad a la población, «sen demoras».

Por último, piden que se devuelva el concurso específico de especialidad de enfermería familiar y comunitaria, y que se negocie un plan plurianual de reconversión de plazas generales de enfermero en plazas de enfermero especialista, tanto de familia como de pediatría, en la atención primaria.