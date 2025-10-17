El Sergas propone que los PAC atiendan el sábado por la mañana desde enero del 2026

El centro de salud de Fingoi, en Lugo, en una imagen de archivo. Óscar Cela

Garantizar la cobertura sanitaria en un contexto de déficit de profesionales en determinadas categorías es el objetivo de las líneas de actuación que presentó este viernes el Servizo Galego de Saúde (Sergas) en la mesa sectorial de Sanidad. Entre las medidas anunciadas, que serán negociadas con los representantes de los trabajadores para «regular un procedemento de voluntariedade incentivada», Sanidade propone que los sábados por la mañana exista atención en los puntos de atención continuada (PAC) a partir de enero del 2026 y prevé incrementar las plazas en las categorías de medicina de familia, enfermería y servicios generales.

Además, para paliar la falta de personal en medicina familiar, todas las vacantes que existen en esa especialidad se convertirán en facultativo especialista de atención primaria (FEAP), lo que incluye la cobertura de, al menos, dos guardias de PAC al mes. Ante la mesa sectorial, el Sergas presentó también la reconversión progresiva de las vacantes de enfermería de atención primaria en plazas de enfermería familiar y comunitaria o de enfermería pediátrica. También se prevén concursos para captar a enfermeros titulados para que trabajen en los centros de salud y se fomentará la formación de enfermeros de familia para cubrir las plazas que se creen en atención primaria.