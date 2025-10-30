36 estudiantes de FP representarán a Galicia en las olimpiadas nacionales

Acto de clausura de los GaliciaSkills 2025. Miguel Souto

Con la finalización del 8.º Campeonato Gallego de Formación Profesional GaliciaSkills 2025, ya se conoce quienes serán los estudiantes que representarán a Galicia en las olimpiadas nacionales. Esta edición fue la más participativa de la historia del certamen, ya que reunió a cerca de 250 competidores de casi 80 centros educativos en 36 modalidades diferentes, acompañados por más de 200 tutores. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, intervino en el acto de entrega de premios del torneo, celebrado durante esta semana en Silleda. Acompañado por el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, Rueda elogió el talento de la formación profesional gallega, destacándola como motor del desarrollo económico y social de la comunidad: «Hai que agradecer a súa labor ao profesorado, aos magníficos centros de formación e ás empresas que apoian que a xente moza se forme».

Rueda instó a los que reciban la medalla de oro «a demostrar que Galicia ten a mellor FP de toda España», y destacó el auge de la formación profesional en Galicia, ya que este curso alcanzó una cifra récord de «71.000 estudantes matriculados, o que é o dobre que hai 15 anos». Además, atribuyó este avance a la apuesta de la Xunta por un modelo formativo conectado con las necesidades reales del tejido empresarial.

Más de 240 estudiantes participan en las olimpiadas gallegas de FP Adrián Valiño / M. S.

Paralelamente, elogió el esfuerzo, la dedicación y la capacidad de superación del alumnado participante, a quienes animó a continuar formándose y a contribuir con su talento al progreso de Galicia. También recordó que los GaliciaSkills son más que una competición, «xa que serve como escaparate do talento e da excelencia do alumnado galego, ademais de ser un punto de encontro entre educación e sistema produtivo». En esta edición, el número de pruebas aumentó un 20 % respecto a la anterior y la participación creció un 32 %, lo que confirma el dinamismo y la relevancia de la FP en el contexto educativo y laboral gallego: «A calidade empeza polas persoas e as que fan ben as cousas é porque están ben formadas»