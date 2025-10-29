Unanimidad en el Parlamento gallego para pedir al Gobierno que refuerce la vigilancia contra el narcotráfico en Galicia

Imagen de archivo de una narcolancha aparecida en una playa de Ribeira con una descarga de 5.000 kilos de cocaína CARMELA QUEIJEIRO

Los partidos con representación en el Parlamento gallego acordaron este miércoles demandar al Gobierno central un refuerzo de medios y efectivos en la lucha contra el narcotráfico y garantizar el cumplimiento de las competencias que la Guardia Civil tiene en las zonas rurales y costeras de Galicia.

La diputada del PPdeG Paula Mouzo, que fue la encargada de defender esta iniciativa de su partido en la Comisión Institucional, se centró en los últimos episodios de operaciones contra el narcotráfico en las costas gallegas e insistió en que Galicia no quiere «ser noticia por narcosubmarinos». Por ello, los populares piden que se refuerce la seguridad en la Costa da Morte y que se establezcan los puestos de Vimianzo y de Corcubión como principales de la Guardia Civil en A Coruña, así como que se modernicen y refuercen los medios materiales y tecnológicos de este cuerpo en la provincia.

La petición aprobada incluye que se dote a los puestos de la Guardia Civil de embarcaciones más potentes, equipadas con la tecnología necesaria para interceptar narcolanchas y garantizar la eficacia de las operaciones en el litoral gallego. Además, insta a revisar de manera integral la dotación de medios personales y materiales empleados por el Gobierno en la lucha contra el tráfico de drogas en el litoral de la provincia de A Coruña y en toda la costa gallega, «absolutamente inadecuados ao reto ao que se enfrontan».

Mouzo pidió «pelear pola seguridade dos nosos veciños e a saúde da nosa sociedade», ya que el incremento de las actividades ilícitas requiere respuestas contundentes.

Por su parte, la parlamentaria socialista Patricia Iglesias coincidió en que la presencia de la droga en Galicia es una lacra y la lucha para ponerle fin tiene que ser una prioridad para todos los gobiernos. Insistió en el «compromiso firme» del Gobierno con el refuerzo «sen precedentes» de los medios materiales y personales. En este sentido, pidió a la Xunta «ter vontade de colaborar, lealdade institucional e non crear alarma social».

«Demandaremos ao Goberno central que se comprometa a continuar con eses investimentos nos equipos de vixilancia, reforzo do persoal para a loita contra o narcotráfico en Galicia e, en particular, na zona da Costa da Morte», señaló Iglesias.

En su turno de intervención, el diputado del BNG Óscar Insua criticó que el PPdeG presente esta iniciativa con el objetivo de «intentar ensombrecer» otras propuestas que la formación nacionalista llevó anteriormente y «con bastante antelación» a la Comisión Institucional. Puntualizó que, en el segundo punto de la iniciativa, los populares piden «máis barcos» para la base marítima de la Guardia Civil en la Costa da Morte cuando en esa zona «non hai base».

«Non sei se os deputados do Grupo Popular saben que só hai tres bases marítimas da Garda Civil: na Coruña, Marín y Viveiro. Na Costa da Morte non temos base marítima, polo que dificilmente podemos meter máis embarcacións na Costa da Morte cando non existen bases marítimas da Garda Civil», reprobó. Aun así, el BNG mostró su voto a favor de la iniciativa: «Temos clara a realidade da Costa da Morte».

El Servicio de Vigilancia Aduanera en la Costa da Morte

Los grupos también aprobaron por unanimidad varios puntos de una iniciativa defendida por los nacionalistas en la que se exige al Ejecutivo central la mejora de medios materiales y personales del Servicio de Vigilancia Aduanera en la Costa da Morte, «un buraco negro», justificaron, por donde entran las organizaciones de narcotraficantes.

El diputado Óscar Insua advirtió de que la falta de personal, el envejecimiento del cuadro de trabajadores, junto a la «precarización das condicións laborais» están «poñendo en risco» la eficacia del servicio. La formación nacionalista accedió a la votación por puntos, por lo que salieron adelante tres de los cuatro que recogía la iniciativa.

Todos los grupos con representación en la Cámara gallega mostraron su consenso para pedir al Gobierno que autorice el uso provisional de las embarcaciones incautadas en el barco Lila Mumbai para destinarlas a las bases del Servicio de Vigilancia Aduanera de Galicia; licitar los contratos para renovar embarcaciones y crear una base marítima permanente y una unidad de investigación en la Costa da Morte.

El último punto pasaba por pedir al Gobierno la transferencia del servicio a la Xunta, pero no logró los votos para salir adelante al ser rechazado por el PPdeG y el PSdeG y por la abstención de Democracia Ourensana.

Los populares afirmaron que esta petición del BNG «non é seria e non ten sentido ningún». Los socialistas consideraron que la transferencia de esas competencias a la comunidad «non é realista nin operativa».