Rueda tacha de «improvisación» el plan de la ministra Rego de limitar a 15 plazas los centros de menores inmigrantes

Alfonso Rueda, en su comparecencia tras el Consello de la Xunta. PACO RODRÍGUEZ

«É mellor non tomar en serio as declaracións da ministra» dijo del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sobre el anuncio de la titular de Infancia y Juventud, Sira Rego, de que el Gobierno aprobará un «real decreto» para limitar a 10 o 15 el número de usuarios de los centros de menores inmigrantes.

Rego también acusó a la Xunta de tener un «sesgo racista» y advirtió que el centro que proyecta en Monforte con 80 plazas de capacidad «no es el modelo». Rueda le reprochó ayer que «todo o que fixo ata agora é improvisar absolutamente, non dar información e levar todo a feitos consumados».

El Gobierno limitará los centros de acogida a 15 menores y afirma que el de Monforte «no es el modelo» X. Gago

El presidente recordó que Galicia nunca ha rechazado acoger a menores inmigrantes —el reparto del Ejecutivo le ha asignado 327—, pero sí que es necesario hacerlo con «planificación e financiación». Afirmó que no se ha dado «ninguna das dúas cosas» y criticó que ahora, tras iniciar los traslados de menores «case sin aviso previo» —el primero llegó la semana pasada—, pongan «condicións que nin eles mesmos cumpren».

Rueda recordó que el Ejecutivo no ha cumplido una sentencia del Supremo que le obliga a acoger a mil menores solicitantes de asilo, que siete meses después del dictamen siguen en las Canarias. También señaló que la limitación planteada por la ministra supondría el cierre de numerosos centros que «funcionan de manera axeitada» aunque superan esa cifra de 10 o 15 menores.

También se preguntó qué criterios ha empleado el Ejecutivo para imponer esa cantidad, cuando lo importantes es «atender ben aos menores, con independencia do tamaño do centro». En suma, concluyó «son improvisacións e así nos vai».