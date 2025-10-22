El Gobierno desvela que Galicia ya recibió al primer menor migrante no acompañado

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, este miércoles en Santiago Álvaro Ballesteros | EUROPAPRESS

La ministra de Juventud e Infancia anunció hoy en un acto en Santiago que Galicia ya ha recibido al primero de los 317 menores migrantes no acompañados que acogerá la comunidad tras el reparto decretado por el Gobierno. La Xunta lo confirmó a última hora de la tarde.

El joven, que tiene 17 años y es de Marruecos, llegó el lunes a la unidad de primera acogida de Barro de forma provisional, ya que su centro de acogida será el específico que se ha creado en Monforte. Desde la Consellería de Política Social afirman que ya han recibido 34 expedientes para preparar la llegada de nuevos menores de aquí hasta marzo.

La ministra Sira Rego acusó a la Xunta de no tener «voluntad política» para destinar fondos a su acogida y para adaptar su sistema de protección siete meses después de que el cupo fuese aprobado por el Congreso. Recordó que hace tan solo unos días el Gobierno autonómico aprobó un proyecto de presupuestos de más de 14.000 millones en los que casi ochocientos se reservan para «regalos fiscales», término con el que se ha referido a las rebajas y deducciones de ciertos impuestos por parte de la Administración autonómica.

«El señor Rueda ha dicho que le cuesta 30 millones sostener el sistema de acogida en Galicia», afirmó Rego, que cuestionó que la Xunta haga un «esfuerzo fiscal para los más ricos» y no para atender «un servicio público y la garantía de un derecho de la infancia».