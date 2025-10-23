La Xunta invertirá más de 70 millones de euros para obras en los centros educativos en el 2026

Román Rodríguez nun acto celebrado en Santiago, nunha imaxe de archivo. XOÁN REY | EFE

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, anunció que los Orzamentos del 2026 incluyen una partida de 73,6 millones de euros para obras en centros educativos: «Isto supón un 4 % máis que neste ano, o que vén confirmar o noso compromiso coa modernización dos colexios e institutos». En relación con las futuras obras, Rodríguez afirmó que se pondrá en ejecución la construcción de tres nuevos centros educativos, en concreto el nuevo colegio de Milladoiro (Ames), ya en marcha, y los institutos Domingo Villar (Vigo), en licitación, y el de Pereiro de Aguiar.

Sobre el valor de las partidas presupuestarias dedicadas a la mejora de las infraestructuras educativas en el 2026, Rodríguez destacó que las cuentas «van a permitir seguir avanzando na execución da folla de ruta do Goberno galego para renovar un dos parques inmobiliarios máis grandes da Xunta, o dos centros educativos, integrado por arredor de 1.600 edificios», y añadió que la Xunta está actualizando «a rede de centros ás novas realidades do ensino e ás esixencias actuais de aforro de enerxía. Tamén respondemos ás necesidades de escolarización naquelas zonas nas que medra o alumnado».

Por otro lado, el conselleiro supervisó el resultado de las obras de rehabilitación integral del Colegio Plurilingüe de Agolada: «Este tipo de intervencións permiten non só reducir o consumo de luz e calefacción, senón que tamén repercuten nun maior benestar diario para a comunidade educativa». La Xunta invirtió más de 600.000 euros en estas acciones para la mejora de la eficiencia energética del centro.