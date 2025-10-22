La Xunta destinará más de 500.000 euros a suplir a los polícias que vigilan San Caetano y el Parlamento
SANTIAGO
GALICIA
El Gobierno gallego va a sustituir por guardias jurados a unos 16 agentes de la unidad de Policía Nacional adscrita a Galicia, que sufre más de 150 vacantes y no puede atender servicios básicos22 oct 2025 . Actualizado a las 20:05 h.
La Xunta va a asumir un sobrecoste de al menos 500.000 euros para suplir con guardias jurados a unos 16 agentes de la Unidad de Policía Adscrita a Galicia (UPA) que protegían el Parlamento y la