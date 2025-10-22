La Xunta destinará más de 500.000 euros a suplir a los polícias que vigilan San Caetano y el Parlamento

Xosé Vázquez Gago
Xosé Gago SANTIAGO

A los pequeños, poco; a los grandes, cuando se puede. Los expertos de la Policía Autonómica en investigar las causas de los incendios apenas pueden analizar por falta de agentes y sobrecarga de trabajo las causas de los frentes pequeños, y a los grandes acuden cuando pueden.
El Gobierno gallego va a sustituir por guardias jurados a unos 16 agentes de la unidad de Policía Nacional adscrita a Galicia, que sufre más de 150 vacantes y no puede atender servicios básicos

22 oct 2025 . Actualizado a las 20:05 h.

La Xunta va a asumir un sobrecoste de al menos 500.000 euros para suplir con guardias jurados a unos 16 agentes de la Unidad de Policía Adscrita a Galicia (UPA) que protegían el Parlamento y la

