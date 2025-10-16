La Xunta exige medidas al Gobierno para solucionar la reducción de vuelos en los aeropuertos gallegos
GALICIA
El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, reitera que «a navegación aérea e o funcionamento dos aeroportos son competencia do Ejecutivo central»16 oct 2025 . Actualizado a las 14:33 h.
El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, valoró este jueves en una rueda de prensa la situación actual de los aeropuertos gallegos. «Hai aerolíneas que reduciron o número de prazas ofertadas. Ademais, o Goberno decidiu incrementar as taxas dos aeroportos e non leva a cabo ningún incentivo», explicó Calvo y reiteró que «a navegación aérea e o funcionamento dos aeroportos son competencia estatal, por iso lle pedimos ao Executivo central que tome cartas no asunto a través de Aena -empresa que depende administrativamente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible-».
En relación a la posición adoptada por la Xunta, el conselleiro afirmó que no se desvincula en absoluto de esta situación y que están ejerciendo sus competencias con la promoción turística: «Nós o que buscamos é promocionar a imaxe de Galicia nos diferentes países que consideramos que son os principais emisores de turistas ou de negocios cara a comunidade galega. Froito disto, acabamos de ver o anuncio dunha aerolínea americana que vai establecer un voo entre Santiago e Nova York, que é unha cidade importante porque hai que recordar que o país que máis peregrinos estranxeiros aporta é Estados Unidos».
«Imaxínense que a Xunta, que ten competencias no transporte de viaxeiros por estrada, decidise nun momento determinado seguir a política de Aena. Se facemos iso, automáticamente o 90 % do territorio quedaría sen liña de autobús», comparó el conselleiro Calvo con la situación que se vive en la comunidad gallega con el transporte aéreo.