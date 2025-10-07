La Xunta pide a Aena que asuma la gestión aeroportuaria y abandone la «deixadez de funcións»

EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

La directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, emplazó hoy a Aena a que asuma la coordinación y gestión de los aeropuertos y abandone de una vez la dejadez de funciones en la que se encuentra instalada. La alto cargo de la Xunta, que comparecía en el Parlamento a petición propia para analizar la decisión de Ryanair (cesar operaciones desde enero en el aeropuerto de Vigo y recortes en el de Santiago de Compostela), reiteraba así el mensaje trasladado desde entonces por el Gobierno gallego: que la decisión de la empresa privada obedece a la inacción del Gobierno central en un contexto de subida de tasas aeroportuarias.

Según los argumentos esgrimidos por la directora xeral de Mobilidade, la política estatal no solo falla sino que perjudica gravemente a los territorios periféricos, como Galicia, en detrimento de los «grandes núcleos conectores» como Madrid o Barcelona.

Una política, para Fontenla, que va «na dirección oposta» a lo que hacen otros países y que carece de sentido, porque entre los objetivos de Aena, como empresa de capital público, debería estar el «reequilibrio territorial» del país y no «un aumento indiscriminado de beneficios». Según ha explicado, la Xunta sí asume sus trabajos de coordinación, pero se encuentra en el medio de una dinámica en la que imperan los localismos (en referencia a los concellos) y la inacción del Gobierno central.

La comparecencia del alto cargo de la Xunta no ha convencido a los grupos de la oposición. El diputado del BNG, Paulo Ríos Santomé, ha criticado la intervención de Fontela «porque chega tarde» y sin aportar soluciones al problema. Los nacionalistas anunciaron ayer que pedirán la transferencia de los aeropuertos, algo que ha rechazado la Xunta. «Ven a ser comentarista da realidade», aseguró el representante del Bloque, que acusó a la Administración gallega de mirar para otro lado con las decisiones de Ryanair son posicionarse en favor de los usuarios gallegos.

Por su parte, el diputado del PSdeG, Carlos López Font, reprochó el «pliego de cargos contra o Gobierno central» y pidió al Ejecutivo gallego que «non se poña de perfil». «Agora toca Aena e, como sempre, vostedes non teñen ningunha competencia. O que non teñen é ningunha preocupación polos tres aeroportos de Galicia, sempre desviando a atención. A situación que se produciu con Ryanair tíñana que denunciar vostedes como unha chantaxe, e vostedes sempre dirixindo ao Goberno central», dijo.

El diputado del PPdeG, Gonzalo Trenor, censuró a los nacionalistas que su única propuesta cada vez que hay un problema sea pedir el traspaso de competencias, como si esa fuese la solución a todos los problemas, y emplazó al BNG a pensar qué sucedería si cada vez que un concello gestiona mal algo la Administración autonómica asumiese esa parcela de poder.