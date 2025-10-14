El Gobierno acusa a la Xunta de no estar a la altura por su ausencia en la cumbre sobre el cambio climático

Imagen de archivo de Pedro Blanco, delegado del Gobierno en Galicia. ALBERTO LÓPEZ

El delegado el Gobierno, Pedro Blanco, ha acusado a la Xunta de no estar «á altura» por no asistir a la cumbre por un pacto de Estado contra la emergencia climática.

Blanco reprochó a la Xunta que reclame «máis recursos e competencias», pero sea «incapaz de cooperar e mirar polo futuro da nosa terra».

El delegado consideró que la ausencia de la conselleira Ángeles Vázquez «é un xesto que di moito», y un ejemplo de que la Xunta está más pendiente «de seguir as directrices do PP que de defender e liderar unha resposta dende Galicia».

Blanco añadió que el Gobierno va a seguir «facendo o que toca: prever, planificar e xestionar mellor», e instó a la Xunta a «implicarse, colaborar e non converter cada asunto nunha oportunidade para confrontar».

El pacto sobre el cambio climático fue planteado por Pedro Sánchez en su visita a Ourense durante la oleada de incendios del verano.

La Xunta anunció el viernes que no asistiría a la reunión, junto con otras 13 comunidades gobernadas por el PP. En un escrito dirigido a la vicepresidenta tercera Sara Aagesen, los populares explicaron su ausencia por considerar que el marco planteado por el Gobierno es «insuficiente, unilateral y desalineado con la realidad competencial y territorial de España» y que el texto del pacto es un «cortafuegos para diluir su responsabilidad legislativa, de coordinación y de medios».