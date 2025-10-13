La Xunta congelará impuestos y aplicará nuevas rebajas fiscales en el 2026

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el 2024, antes de la presentación de los presupuestos de este año. SANDRA ALONSO

Los presupuestos autonómicos del 2026, que el Consello de la Xunta aprobará esta semana en una reunión extraordinaria, incluirán nuevas rebajas fiscales, confirmó este lunes Alfonso Rueda.

El presidente adelantó que las cuentas mantendrán todas las deducciones aprobadas en anteriores ejercicios. Además, se incluirán por primera vez los ajustes para aplicar la rebaja del 15 % del gasto en libros y material escolar hasta un máximo de 105 euros por hijo. Ese descuentos se calculará sobre el importe de las facturas correspondientes para el curso 2025-2026, por las compras realizadas del 1 de julio al 31 de diciembre de este año.

Pero Rueda también anunció nuevas rebajas. Una de ellas es la exención tributaria de las ayudas a los enfermos de ELA, que ascienden a un máximo de 12.000 euros. Además, se darán «condicións máis ventaxosas» a las personas mayores que cedan bienes a cambio de cuidados, a travé de los llamados contratos de vitalicio. El presidente no entró en porcentajes, pero subrayó que será una reducción sustancial de la «repercusión fiscal» que afrontan por esas cesiones.