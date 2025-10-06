El Gobierno ya no se atreve a confirmar que la autovía A-54 de Lugo a Santiago estará acabada para este 2025

Suso Varela Pérez
Suso Varela LUGO / LA VOZ

Así marchan las obras de la A-54, a poco más de dos meses para que acabe el año
Así marchan las obras de la A-54, a poco más de dos meses para que acabe el año Óscar Cela

Los dos nudos de enlace de Arzúa llevan retrasos con respecto al resto de las obras de una carretera que se comprometió su finalización para este año

07 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Quedan tres meses para que finalice el 2025 y a la vista de cómo van las obras de construcción del último tramo que resta por concluir de la autovía A-54, que une las ciudades de

