Medio millón de gallegos tienen nuevo alcalde

María Sampedro, del PP, será la nueva alcaldesa de Ribeira tras la moción de censura del próximo día 13. MARCOS CREO

Los vecinos de Carballo y Ribeira despedirán a sus alcaldes en menos de dos semanas. En la capital de Bergantiños, el nacionalista Evencio Ferrero da un paso a un lado cumplidos ya los 70 años,