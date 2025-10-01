Medio millón de gallegos tienen nuevo alcalde

Manuel Varela Fariña
Manuel Varela REDACCIÓN / LA VOZ

María Sampedro, del PP, será la nueva alcaldesa de Ribeira tras la moción de censura del próximo día 13.
El aval del Constitucional al voto de los tránsfugas acelera las mociones de censura en un ecosistema político local marcado por la fragmentación y los partidos independientes

02 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Los vecinos de Carballo y Ribeira despedirán a sus alcaldes en menos de dos semanas. En la capital de Bergantiños, el nacionalista Evencio Ferrero da un paso a un lado cumplidos ya los 70 años,

