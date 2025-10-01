Medio millón de gallegos tienen nuevo alcalde
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
El aval del Constitucional al voto de los tránsfugas acelera las mociones de censura en un ecosistema político local marcado por la fragmentación y los partidos independientes02 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Los vecinos de Carballo y Ribeira despedirán a sus alcaldes en menos de dos semanas. En la capital de Bergantiños, el nacionalista Evencio Ferrero da un paso a un lado cumplidos ya los 70 años,