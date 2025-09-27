El PPdeG da  máxima prioridad a la vivienda en Galicia frente a las «improvisacións» del Goberno central

Íñigo Rolán

El PPdeG sitúa la vivienda como una de las máximas prioridades del Gobierno gallego en esta legislatura. Un postulado que se abordará desde diferentes perspectivas y con especial atención a la juventud, uno de los colectivos de población más afectado por el problema del acceso a la vivienda, según pusieron de manifiesto la secretaria general del PP, Paula Prado, y el presidente provincial del PP de Ourense, Luis Menor, durante la clausura de una jornada informativa organizada por el partido en Barbadás. La apuesta y el compromiso de los populares gallegos en este asunto contrasta, tal y como insistieron, con los anuncios vacíos e improvisaciones de un Gobierno central, cuya política en este ámbito es inexistente.

«É unha obriga buscar solucións reais, pragmáticas e aplicables ante este problema», señaló la número dos de los populares gallegos al tiempo que resaltaba «as receitas eficaces» que se aplican desde hace años en Galicia destacando el compromiso del presidente Alfonso Rueda de duplicar el parque público de vivienda hasta alcanzar las 8.000.

Entre las medidas diseñadas específicamente para jóvenes, y dada su importancia para una provincia como Ourense, citó las ayudas dirigidas a menores de 36 años para la adquisición de su primera vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes. Se concedieron un total de 49 ayudas en esta provincia, 15 de ellas solo en el municipio de Xinzo de Limia.

«Así é como se fai unha política seria, realista e apegada ao territorio», señaló mientras criticaba «as políticas de vivenda inexistentes ou, no mellor dos casos, erradas», del Gobierno central en esta materia. Puso como ejemplo la Lei de Vivenda, que «venderon como remedio para todos os males e só conseguiu agudizalos».

Por ello, exigió al Ejecutivo estatal, como ya ha reclamado el presidente Alfonso Rueda en numerosas ocasiones, la cesión de las viviendas que la Sareb tiene en Galicia, un nuevo Plan Estatal de Vivienda «eficiente e dialogado» y mayor seguridad para los propietarios frente a la ocupación ilegal.

Paula Prado concluyó su intervención animando a todas las administraciones a actuar en la misma dirección y evocando las palabras del presidente del PPdeG, quien en su día señaló el camino a seguir al afirmar que «en Galicia somos menos anuncios vacíos e máis chaves en mans dos galegos».

Respuesta en los incendios

Por su parte, el presidente provincial del partido en Ourense, Luis Menor afirmó que los partidos políticos y los gobiernos tienen «a obriga imperiosa» de ofrecer soluciones reales a un problema como la vivienda, «que leva camiño que converterse no maior obstáculo de progreso da sociedade do século XXI».

En este sentido, subrayó «o compromiso absoluto» del Gobierno de Alfonso Rueda para combatir las dificultades de acceso a la vivienda, con una hoja de ruta bien definida que tendrá un impacto positivo en toda la ciudadanía, «contribuíndo a que haxa vivenda dispoñible, sexa nas cidades, vilas e sobre todo no rural».

El presidente provincial se centró en el mundo rural, destacando «a gran capacidade de resposta» de la Xunta de Galicia ante los incendios del pasado agosto, que causaron la pérdida de unas 200 viviendas. El Gobierno gallego reaccionó con la máxima agilidad a las personas que perdieron sus viviendas y propiedades, ofreciendo una amplia gama de ayudas para los hogares habituales, reformas, menaje del hogar o segundas residencias. «E que máis importa é que non só comezaron a tramitarse, senón que xa empezaron a pagarse», afirmó.

Planes

La jornada comenzó con la intervención del coordinador del Área de Vivienda y Urbanismo del PP de Ourense, Benito Iglesias, quien insistió en la necesidad de derogar la Ley Estatal de Vivienda «para dotar de seguridade xurídica a propietarios e inquilinos e mobilizar vivenda baleira cara o mercado de aluguer», afirmó.

Por su parte, la concejala del grupo popular en el Ayuntamiento de Ourense, Sonia Ogando, desmontó con un análisis jurídico el mito de la reurbanización de terrenos tras un incendio forestal, al tiempo que repasaba las ayudas impulsadas por la Xunta en materia de vivienda tras los devastadores incendios de agosto.

La intervención de Pilar Fernández, directora territorial en Ourense de la Concejalía de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, sirvió para explicar las líneas de ayuda para facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes, así como a propietarios de pisos vacíos que quieran incorporarlos al mercado del alquiler. Las ayudas, afirmó, allanan el camino hacia una vivienda digna, «porque ofrecer vivenda tamén é ofrecer futuro»