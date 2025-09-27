La cuidadora de O Porriño fue atacada con un hacha y arrastrada a una viña
Enrique Leirós, de 71 años y marido de la mujer a la que la víctima atendía, está en prisión acusado del crimen tras haber permanecido en una unidad psiquiátrica28 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Teresa de Jesús Rodríguez perdió su vida mientras cuidaba otra. Ocurrió el 29 de julio en el número 3 de la aldea de Portela do Souto, parroquia de Atios, O Porriño. Acudió a su centro