Las alertas de emergencias en carretera: no todas las balizas V16 serán válidas a partir del 2026

Modelo de baliza luminosa V16 homologado y comercializado por la empresa viguesa Netun Solutions. HELP FLASH

A partir del 1 de enero del 2026, será obligatorio disponer de una baliza V16, una luz led intermitente con direccionalidad 360 grados, para señalizar cuando el vehículo se queda inmovilizado en carretera. Sustituirán a los actuales triángulos de emergencia, con el objetivo de que los conductores no tengan que salir a la calzada para instalarlo. Sin embargo, una de las empresas certificada por la Dirección General de Tráfico (DGT) para distribuirlas, Hero Driver, advierte de que solo se permitirán las que estén homologadas. Según indica la compañía, utilizar una que no lo sea puede conllevar sanciones de Tráfico por valor de 200 euros.

Hero Driver advierte de que «algunos usuarios, por falta de información, han adquirido balizas no conectadas que dejarán de ser válidas en 2026». Y es que este dispositivo deberá de tener conexión con la plataforma DGT 3.0, de forma que en el momento de utilizarla, no solo avise a los conductores que se encuentren en un radio de 1 kilómetro alrededor, sino que comunique la ubicación del vehículo, a tiempo real y de forma anónima, a Tráfico. Este será «el único dispositivo de preseñalización de peligro autorizado en España a partir del 1 de enero», según indica la DGT, por lo que las balizas no homologadas, que actualmente pueden utilizarse, y los triángulos de emergencia dejarán de poder utilizarse.

¿Ya tienes una baliza V-16? Javier Armesto

Tráfico tiene publicada en su página web la lista de marcas y modelos que cuentas con un certificado de homologación. Además, según indica Hero Driver, pueden identificarse porque en su embalaje debe tener la indicación de dispositivo IoT, junto con el IMEI y la fecha de caducidad visible, además de contar con conectividad NB-IoT o LTE-M con una tarjeta SIM integrada, una garantía mínima de 12 años, una base magnética para su sujeción y una fuente de alimentación autónoma.

Vehículos exentos a utilizar la baliza

Solo están exentas de utilizar este dispositivo, según la normativa de Tráfico, las motocicletas, ciclomotores y determinados vehículos extranjeros, los cuales podrán continuar usando el triángulo de emergencia. Sin embargo, la DGT recomienda a sus usuarios que también utilicen la baliza V16. Su uso ya es obligatorio para las autocaravanas.

En caso de emergencia, según explica la DGT, debe colocarse en la parte visible más alta del vehículo. Normalmente será sobre el techo, pero, en caso de no ser posible, su base magnética permite colocarlo en la puerta. La baliza, tal y como indica Tráfico, se tiene que guardar en la guantera, de forma accesible y cargada.