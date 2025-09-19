Pontón vincula la «eucaliptización» con la ola de incendios

La portavoz del BNG, Ana Pontón, ha reclamado un cambio en la «política forestal pirófita» de la Xunta para combatir los incendios, que consideró «o maior problema ambiental de Galiza». Pontón vinculó la oleada de fuegos con el «deterioro» del dispositivo para combatirlas, el abandono del rural y la plantación masiva de eucaliptos. Según los informes de la Xunta, el 0,2 % de la superficie quemada en agosto estaba ocupada por esa especie.

Con el fin de analizar que falló en la «nefasta» gestión de la catástrofe este verano, la portavoz de los nacionalistas retó una vez más a Rueda a aceptar una comisión de investigación en el Parlamento. Lanzó la petición durante una visita al monte Tomba, en Pontevedra, que hizo acompañada del alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores. Pontón contrapuso el modelo de ese espacio, en el que se desarrolla el programa Monte Vivo, con la política de un PP que «leva 35 anos convertindo os montes nun polvorín ao servizo de empresas como Ence e agora Altri».

Pontón consideró que el Ejecutivo autonómico debe asumir responsabilidades y aceptar la creación de la comisión, y añadió que «Os lumes son consecuencia directa da neglixencia do Partido Popular».

La petición de una comisión de investigación no es la primera iniciativa del BNG relacionada con los incendios. En un principio pidieron una comparecencia parlamentaria de Alfonso Rueda; unos días después -y antes de que se produjese la comparecencia de Rueda a petición propia en la Cámara- reclamaron su dimisión, y ya en septiembre exigieron la dimisión del director general de Medio Rural, Manuel Rodríguez, entre otras medidas.