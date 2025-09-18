Los aeropuertos gallegos están aún a 3 millones de viajeros de su límite

Carlos Punzón
Carlos Punzón VIGO / LA VOZ

GALICIA

En una imagen de archivo, la zona de embarque del aeropuerto de Lavacolla Sandra Alonso

El año pasado el tráfico sumado de las tres terminales llegó a los 5,9 millones de pasajeros, siendo la mejor cifra de la historia de la comunidad

19 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El 2024 fue el mejor ejercicio de la red aeroportuaria gallega de toda su historia. El tráfico sumado de las tres terminales alcanzó los 5,9 millones de pasajeros, mejorando incluso ligeramente las cifras del año

