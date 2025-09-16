Los sanitarios protestan en los hospitales para que el Ministerio siga negociando el nuevo estatuto marco

Concentración de sanitarios en la entrada del Hospital Universitario de Lugo (HULA), este martes. LAURA LEIRAS

Los trabajadores del Servicio Nacional de Salud (SNS) se manifestaron este martes ante los centros sanitarios gallegos para reclamar al Ministerio de Sanidad que no cierre la negociación del estatuto marco —la ley que establece sus condiciones laborales— y acuerde un «estatuto para avanzar» que beneficie a todos los profesionales y, por extensión, a los pacientes.

Convocados por los sindicatos con representación en el ámbito de la negociación, facultativos de todas las categorías alzaron su voz en defensa de sus derechos y han demandado que la nueva ley del estatuto marco contemple todos los cambios necesarios para acabar con «anos de recortes, precariedade e discriminación».

En un comunicado conjunto, los sindicatos convocantes han denunciado que el Ministerio de Sanidad elaboró una ley «incompleta, parcial e interesada» que no da respuesta a todas las necesidades del conjunto del personal de la sanidad pública.

También han criticado que el departamento de Mónica García rompió, de forma unilateral, el calendario pactado de reuniones para seguir avanzando en la mejora de esta norma.

Jornada de 35 horas

En las concentraciones se señaló que aún quedan asuntos importantes que acordar para mejorar las condiciones laborales del personal estatutario y que ya se fueron reclamando por parte de los sindicatos en las decenas de reuniones mantenidas con los responsables del ministerio en los últimos tres años.

Los sanitarios reclaman, entre otros asuntos, que la norma contemple el reconocimiento retributivo que corresponde al nuevo modelo de clasificación profesional, además de la posibilidad de acceder a la jubilación voluntaria, ya sea anticipada o parcial.

También defienden la implantación de la jornada laboral de las 35 horas —en Galicia se ha implantado este año— en todas las comunidades autónomas, sin excepción, y que se reconozca el solape de jornada.