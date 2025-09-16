Medicina: un acuerdo inminente en el que la letra pequeña es la clave
Las universidades ven con buenos ojos la propuesta de descentralizar cuarto, quinto y sexto; ¿el debate? Cuánto y cuándo se va a llevar a cabo este proceso17 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
La Xunta y las tres universidades gallegas se comprometieron a tener un acuerdo sobre la titulación de Medicina después del verano, que si satisface a todas las partes llevará implícita la retirada por parte de