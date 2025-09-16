España «no va a cesar» en sus esfuerzos por oficializar el gallego, el catalán y el euskera en la Unión Europea

Fernando Sampedro, secretario de Estado español de la Unión Europea. OLIVIER HOSLET | EFE

De «interés nacional». Así considera el secretario de Estado español de la Unión Europea, Fernando Sampedro, que es la oficialización del gallego, el catalán y el euskera en los órganos de la Unión Europea. Sampedro ha asegurado este martes en rueda de prensa que «España no va a cesar» en sus esfuerzos por lograrlo. Lo ha dicho a su llegada al consejo de Asuntos Generales, el foro en el que se ha debatido la oficialidad de las lenguas.

El representante español lo entiende como una forma de trabajar en la «defensa» de «una representación de la identidad nacional española» en la comunidad internacional. Una cuestión que fue tratada por última vez en el seno de la Unión Europea el pasado 18 de julio. Durante el encuentro, la falta de unanimidad ocasionó que la votación necesaria para reformar el reglamento del régimen lingüístico de la organización fuese aplazada.

La UE pospone la oficialidad del gallego, el catalán y el euskera ante la falta de consenso La Voz

El régimen lingüístico de la organización internacional está reconocido por el artículo 342 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En él, se establecen las 24 lenguas oficiales que se tienen derecho a utilizar en sus órganos oficiales, según su Carta de los Derechos Fundamentales, entre las que se encuentra el castellano. Precisamente, la institución indica que el multilingüismo es uno de sus «principios fundamentales».

«Optimista» pese a la falta de acuerdo

En este contexto, Sampedro se ha mostrado «optimista» con que la inclusión de las lenguas cooficiales españolas vuelva a la agenda de los próximos consejos de Asuntos Generales que se celebrarán una vez al mes, pese al fracaso del último intento. La Unión Europea asegura estar caracterizada por su «diversidad cultural y lingüística» y su lista de lenguas oficiales ha ido incorporando idiomas a medida que nuevos miembros se unían a la comunidad.

«Ya no hay dudas de que no se puedan crear otros precedentes con lenguas. Ni sobre el compromiso de España a pagar el coste presupuestario que esta iniciativa tiene», ha indicado Sampedro sobre dos los principales argumentos de algunos países para oponerse. Además, instó a la Unión Europea a tomar una decisión con «brevedad». Cabe recordar que, desde que el Gobierno presentó la propuesta en agosto del 2023, la cuestión se ha discutido hasta en siete ocasiones.