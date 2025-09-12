El presidente del Tribunal Superior abre el año judicial reivindicando independencia y reclamando más medios

CESAR QUIAN

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) albergó este mediodía la apertura de un curso judicial peculiar, ya que al frente de la institución se estrenó en julio Ignacio Picatoste como presidente, y el fiscal superior, Fernando Suanzes, se despidió tras más de diez años en el cargo. Ambos reclamaron en sus discursos una justicia independiente que sirva de pilar al Estado de Derecho. Al acto en el Palacio de Justicia de A Coruña asistieron autoridades como el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, o la regidora local, Inés Rey.

Picatoste inauguró el año judicial recordando a su predecesor, José María Gómez y Díaz Castroverde, y apelando al respeto de la independencia judicial, «una garantía para la ciudadanía» y no un privilegio, advirtió. En su discurso, defendió que el sistema judicial está sometido a la ley y a mecanismos de revisión que impiden cualquier actuación arbitraria, y destacó el papel de los jueces como servidores públicos comprometidos con el interés general. «La independencia judicial es una garantía para la ciudadanía. No es un privilegio que permita actuar de forma arbitraria o voluntarista», afirmó.

El nuevo presidente del TSXG centró parte de su intervención en la necesidad de que la Justicia sea especialmente sensible con los colectivos más vulnerables, como las mujeres víctimas de violencia de género y los menores en situación de desprotección. Reclamó que los órganos judiciales sean espacios seguros, donde estas personas puedan ser escuchadas y protegidas sin sufrir nuevas formas de victimización.

Para alcanzar estos objetivos, Picatoste reclamó un refuerzo de los recursos humanos y tecnológicos del sistema judicial gallego. Solicitó más plazas judiciales, plantillas ajustadas a la carga de trabajo real y herramientas digitales eficaces que permitan agilizar los procedimientos sin perder calidad. También insistió en que «la transparencia será un principio irrenunciable en este mandato», y defendió que esta «no debilita ni la independencia ni la trascendencia de la función judicial, sino que la fortalece».

Durante el acto, Picatoste abordó la entrada en vigor de la nueva ley de medidas de eficiencia en el servicio público de Justicia, y pidió a la carrera judicial una participación activa en su implementación. Aunque reconoció que la norma puede reducir el número de casos que ingresan en los tribunales, advirtió que «no todo puede ni debe llegar a los tribunales». En su opinión, es necesario fomentar mecanismos alternativos para resolver conflictos y aliviar la presión sobre los juzgados: «Esta vía es la única manera de garantizar una respuesta ágil, reservando la actuación del judicial para los casos donde realmente sea necesaria su intervención».

El presidente concluyó su intervención reafirmando su compromiso con una Justicia centrada en las personas, que proteja a las víctimas, actúe con coherencia y mantenga un diálogo constante con la sociedad. «Contribuir a la construcción de una Justicia que ponga a las personas en el centro, que proteja a las víctimas y que actúe con coherencia, que disponga de los recursos necesarios, que garantice la transparencia y que mantenga un diálogo constante con la sociedad», resumió como objetivo de su mandato.

Despedida del fiscal superior

El fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, pronunció este viernes su último discurso al frente del cargo. Abrió el curso judicial reafirmando «a vocación de servizo á xustiza, entendida, na súa acepción máis nobre, como fundamento último da convivencia democrática». Subrayó que la Fiscalía gallega cuenta con 155 fiscales —el 66 % de ellos mujeres— que en el 2024 realizaron 14.831 calificaciones, 694 escritos en procesos de menores, asistieron a 18.000 juicios y tramitaron cerca de 1.000 diligencias de investigación.

En su intervención, el fiscal superior señaló la importancia de las nuevas tecnologías y advirtió de los retos que plantea la inteligencia artificial. Recordó que esta herramienta puede resultar útil en tareas mecánicas de tramitación, pero alertó de los riesgos de la «xustiza algorítmica», que puede generar sesgos y comprometer la igualdad ante la ley. Reclamó, por ello, marcos normativos estrictos, auditorías transparentes y una supervisión humana irrenunciable.

En cuanto a la evolución de la criminalidad en Galicia, indicó que en 2024 se tramitaron 154.204 procedimientos penales, un 5,17 % más que el año anterior, mientras que los delitos incoados registraron un incremento del 0,48 %. Descendieron los delitos contra la vida (-14,24 %) y la integridad física (-6,69 %), pero aumentaron los delitos contra la liberdade e indemnidade sexual (+6,66 %) y los patrimoniales e socioeconómicos (+6,44 %). También hizo mención a los incendios forestales de este verano, que calificó de «evento tráxico» con especial impacto en Ourense, y anunció que la Fiscalía Superior emitió una instrucción interna para reforzar la persecución de este tipo de delitos mediante medidas cautelares y nuevas tecnologías.

Suanzes se despidió con un balance personal tras más de cuatro décadas en la Administración de Justicia. Recordó la transformación vivida por el Ministerio Fiscal y pidió un Pacto de Estado para dotar de mayores recursos a la Justicia. «A Xustiza non é unha herdanza persoal, senón un legado colectivo», afirmó, antes de expresar su confianza en que las nuevas generaciones mantendrán la vocación de servicio y la defensa del Estado de derecho. «Desexo e espero unha Fiscalía e un Poder Xudicial que constitúan un piar silencioso que sosteña a convivencia democrática e garantan a vixencia do Estado de Dereito», concluyó.