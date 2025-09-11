Una decena de carreras tienen más plazas libres que ocupadas iniciado ya el curso
SANTIAGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Tras siete plazos de matrícula, las tres universidades gallegas tienen casi medio millar de vacantes en más de una veintena de titulaciones11 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Las universidades están a punto de cerrar su matrícula, pero aún empezado el curso sigue habiendo llamamientos para completar las plazas vacantes. La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) realizó ayer el séptimo emplazamiento —el segundo