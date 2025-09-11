Una decena de carreras tienen más plazas libres que ocupadas iniciado ya el curso

Foto de la jornada de bienvenida a los nuevos alumnos de la Universidade de Vigo, la semana pasada MIGUEL VILLAR

Las universidades están a punto de cerrar su matrícula, pero aún empezado el curso sigue habiendo llamamientos para completar las plazas vacantes. La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) realizó ayer el séptimo emplazamiento —el segundo