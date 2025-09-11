Una decena de carreras tienen más plazas libres que ocupadas iniciado ya el curso

Elisa Álvarez González
Elisa Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Foto de la jornada de bienvenida a los nuevos alumnos de la Universidade de Vigo, la semana pasada
Foto de la jornada de bienvenida a los nuevos alumnos de la Universidade de Vigo, la semana pasada MIGUEL VILLAR

Tras siete plazos de matrícula, las tres universidades gallegas tienen casi medio millar de vacantes en más de una veintena de titulaciones

11 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Las universidades están a punto de cerrar su matrícula, pero aún empezado el curso sigue habiendo llamamientos para completar las plazas vacantes. La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) realizó ayer el séptimo emplazamiento —el segundo

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción WEB 1€/mes durante 6 mes Suscríbete