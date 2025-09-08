La vuelta al cole supone para las familias un gasto superior a los 400 euros por alumno

Una librería de Lugo, repleta de material escolar, en una imagen de archivo. ALBERTO LÓPEZ

El regreso a las aulas supone un esfuerzo económico para las familias. Un año más, en general, los precios del material escolar y los manuales de texto siguen al alza, aunque con una subida moderada respecto a cursos anteriores. Las ayudas del Ejecutivo autonómico permiten liberar el impacto en las familias, aunque cada vez acuden más al mercado de segunda mano para adquirir los libros y abaratar costes: «Con el vale que da la Xunta, el gasto por alumno puede ascender de los 400 euros. Si no existiera esta subvención, rondaría los 1.000», afirma Mónica Cano, de la librería Carlin en Arteixo (A Coruña).

«El número de ventas es parecido al del año pasado. Lo que más nos compran son lápices, cuaderno, gomas... el material escolar en general», explica Cano, mientras agrupa un conjunto grande de folios correspondientes al resguardo de las ayudas autonómicas: «Todo el mundo viene con los vales de la Xunta, aunque sí que tenemos algunas quejas de clientes que les parecen insuficientes». El manual más reservado y demandado es el cuaderno de actividades de Inglés.

Curiosamente, esta librería también es un punto de recogida de productos adquiridos por internet, especialmente los artículos de segunda mano. Gracias a esto, la librera pudo comprobar el incremento de las compras de manuales de texto a través de esta vía: «Vienen muchos jóvenes de la ESO y el bachillerato a recoger los libros empaquetados».

«Eu teño un fillo en quinto de primaria e os materiais son caros dabondo. Aínda grazas que está a axuda da Xunta», comenta Ángeles al salir de la tienda. Sobre los gastos a sufragar por la vuelta al cole, lo equipara al derivado de las fiestas navideñas: «Quen ten nenos xa sabe o que lle toca, todo encareceu». En la misma línea está Xineby. En su caso, tiene que comprar para su hija que está en sexto de infantil y lleva gastado «sobre 100 euros aproximadamente. He notado una subida de precios respecto al año pasado». Por otro lado, Mercedes comenta que «depende mucho de la marca. Por ejemplo, algunas han bajado sobre 10 céntimos el paquete de los folios».

La Xunta ha destinado más de 30 millones en ayudas para las familias, destinadas a la compra de libros de texto y material escolar gratuito, según un informe sobre becas y premios al estudio realizado por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP. Otra medida para aliviar el impacto económica de la vuelta al cole está relacionada con la fiscalidad: «As familias poderán desgravar un 15 % pola compra de libros e material ata un máximo de 105 euros por fillo ou filla matriculados en Educación Primaria e ESO, as etapas de ensino obrigatorio».