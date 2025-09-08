Alfonso Rueda inaugura el nuevo curso desde Vedra

Alfonso Rueda durante la inauguración del nuevo curso en el CPI Plurilingüe de Vedra. David Cabezón / Xunta

Alfonso Rueda ha inaugurado este lunes por la mañana el nuevo curso desde el CPI Plurilingüe de Vedra. Lo hizo acompañado del conselleiro de Educación, Ciencia e Universidade, Román Rodríguez. El presidente de la Xunta aprovechó la visita al centro para saludar a sus alumnos y docentes y desear a toda la comunidad educativa de Galicia un buen inicio del año académico.

La Xunta destaca, de nuevo, como este año se ha logrado una cifra histórica en cuanto al número de docentes. Serán un total de 31.766, más que nunca, tras aumentar en 153 profesionales la plantilla del curso pasado. Durante este nuevo año escolar, son 302.843 alumnos los que se incorporan a sus clases en las etapas educativas de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Educación Especial, más otros tantos que lo harán en las distintas titulaciones universitarias y de Formación Profesional que ofrece Galicia.

Este incremento del profesorado llega en un contexto de pérdida de alumnos en los centros educativos gallegos. Son 4.255 menos que el curso pasado. Sin embargo, Román Rodríguez, destacó el domingo que no es razón para frenar la contratación de profesionales, con el objetivo claro de mejorar progresivamente el ratio de estudiantes por docente. Actualmente es de 9,9, uno de los mejores datos a nivel nacional, según afirmó el conselleiro.

El nuevo curso comienza con 20.000 alumnos menos que hace cinco años I. Castro-Pérez

Además, la Xunta se enfoca en la mejora de la inclusión en las aulas, la atención a la diversidad y la convivencia, a renovación de los programas pedagógicos actuales y el refuerzo de la docencia híbrida. Para esto último, el Ejecutivo autonómico ha dado un paso más a través de la Lei de educación dixital, a través de la que se regulará el acceso a las nuevas tecnologías en etapas tempranas, a la vez que se inicia a los jóvenes en su uso con finalidad educativa.