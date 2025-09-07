Galicia tendrá este curso la cifra más alta de profesores de su historia, con 31.756

Imagen de archivo de algunos alumnos durante el inicio del curso pasado. ANGEL MANSO

Galicia batirá récord este curso en cuanto al número de profesores que tiene en plantilla. Serán 31.756 docentes, según ha confirmado este domingo el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez. Es la cifra más alta de la historia de la comunidad, tras incrementar la plantilla en 153 profesionales con respecto al año pasado.

El conselleiro ha destacado cómo esta ampliación del número de docentes en la comunidad se relaciona con el compromiso de la Xunta con la mejora de los ratios de alumnos por aula y con sus programas de refuerzo, pese a un contexto de caída de la natalidad. Este curso habrá 4.255 alumnos menos que el pasado. Serán 302.843 los estudiantes que vuelvan a las aulas de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Educación Especial a partir de este lunes en Galicia. Con ello, Rodríguez ha señalado que la gallega ya es una de las comunidades con mejor ratio de estudiantes por docente de España, con 9,9. Una cifra inferior a la media nacional, que se sitúa en los 11,3 alumnos por profesor.

Todo preparado para este lunes

Román Rodríguez ha asegurado que está todo listo para la vuelta a las clases, después de un intenso trabajo de preparación durante el verano. Además del incremento de la plantilla de profesorado, a través de sendas oposiciones y concursos de adjudicación de destinos provisionales en julio y mediante el Plan MEGA de mejora educativa, también se han realizado casi 3.000 obras de mejora en centros educativos —con una inversión de 331 millones de euros—.

Una de las apuestas de la Xunta es consolidar a Galicia como la «líder absoluta» en escolarización de 0 a 3 años en España, como han repetido distintos miembros del Ejecutivo autonómico a lo largo del verano. Para ello, ha invertido este verano cerca de dos millones de euros para realizar mejoras en las escuelas infantiles antes del inicio del curso. Desde la Administración autonómica señalan que esta suma fue destinada a actuaciones de eficiencia energética, cambios de cubiertas, la renovación de equipamientos o la adaptación de espacios interiores, entre otras tareas.

El siguiente reto que marca el conselleiro para la mejora de la educación en Galicia es la modernización y renovación de los programas pedagógicos, a través, por ejemplo, de la nueva Lei de Educación Dixital. Esta plantea un modelo híbrido educativo, que combine la enseñanza con medios tradicionales con el uso de las nuevas tecnologías. Aunque también regulará el acceso a estos dispositivos en etapas tempranas, limitando su uso individual hasta quinto curso de primaria.