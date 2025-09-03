La Xunta quiere consolidar Galicia como «líder absoluta» en escolarización de 0 a 3 años

Fabiola García, conselleira de Política Social, durante su visita a la nueva escuela infantil Herminio Rial, en Ordes. Xunta

La Xunta pretende que Galicia vuelva a ser, por cuarto año consecutivo, la comunidad con mayor tasa de escolarización de niños de entre 0 y 3 años. Así lo ha indicado la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, en el acto de apertura del curso en el que ha participado este miércoles desde la nueva escuela infantil municipal de Ordes.

García recordó que será también el cuarto año consecutivo en el que la escolarización en este tipo de centros sea totalmente gratuita en la comunidad. La conselleira señaló que el Ejecutivo autonómico destina más de más de 65 millones de euros para que esto sea así, lo que permite ahorrar —asegura— más de 3.000 euros por hijo a las familias.

Las escuelas infantiles retomarán su actividad a lo largo de esta semana y las dependientes de la Xunta lo harán este viernes, con una tasa de matriculación de menores de 0 a 3 años que en la actualidad se acerca al 65 %, 15 puntos porcentuales por encima de la media de España. La titular de Política Social subrayó que Galicia continúa siendo la única comunidad que ofrece ocho horas de atención educativa gratuita durante 11 meses al año, una medida de la que se benefician más de 32.000 familias.

Otras medidas de conciliación

La Xunta ha añadido a través de un comunicado que, además de la gratuidad de los centros de educación infantil, desde la Administración también se ofrecen otras medidas de apoyo y conciliación familiar. El Ejecutivo ha destacado la creación de más de un centenar de casas nido para las familias que viven en el área rural, además de las distintas subvenciones que se ofrecen a través de la Tarxeta Benvida o el Bono Concilia Familia. Para este último se publicará el jueves una nueva convocatoria para solicitarlo, según anunció Fabiola García, a partir del lunes de la próxima semana.

Durante el acto, la conselleira visitó las instalaciones de la escuela infantil Herminio Rial, recién inaugurada en Ordes, y que ofrece 61 plazas gratuitas para niños de entre 0 y 3 años. La Xunta financia el 70 % sus actividades educativas, a través de la inyección de más de 930.000 euros. A lo largo de la visita, García saludó a las familias de los menores que allí cursarán este año escolar, acompañada del alcalde de Ordes, José Luis Martínez; del atleta ordense Herminio Rial y del empresario Álvaro Concheiro, que financió la compra del mobiliario.