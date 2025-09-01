Los alumnos hasta quinto de primaria no tendrán acceso a dispositivos electrónicos individuales en los colegios

Román Rodríguez, conselleiro de Educación, y Alfonso Rueda, presidente de la Xunta. SANDRA ALONSO

La Xunta limitará el uso de dispositivos electrónicos en el ámbito educativo entre educación infantil y cuarto de primaria, período en el que solo se podrán usar de forma colectiva bajo supervisión del profesorado y de forma iniciática, por lo que no habrá dispositivos individuales. Sí se podrá hacer uso en solitario a partir de quinto de primaria, ya que a esa edad los menores pueden discernir con más claridad el uso que hacen de esos aparatos, explicó el conselleiro de Educación, Román Rodríguez.

En la ESO, las nuevas tecnologías se emplearán para enseñar el buen uso de esos dispositivos y para trasladar competencias básicas a los alumnos.

La regulación del acceso a la tecnología por etapas es una de las principales novedades Lei de Educación Dixital, que el Gobierno gallego espera tener en vigor para el próximo curso, explicó Alfonso Rueda.

El titular del Gobierno gallego presidió el Consello de la Xunta en el que se analizaron los trabajos de redacción del texto, que recibió más de 600 aportaciones en su fase de exposición al público, el doble que cualquier otra ley.

El conselleiro destacó esa cifra como un indicador del interés que ha despertado la norma, «pioneira en España». El objetivo del texto es abundar en el «modelo [educativo] híbrido» que promueve la Xunta, que aspira a compaginar el uso de métodos tradicionales de enseñanza con las nuevas tecnologías.

Rodríguez subrayó que la aplicación de la norma requerirá de la cooperación de las familias, ya que el efecto de regular las nuevas tecnologías en el aula no surtirá efecto si en casa no se sigue alguna pauta. La Xunta prevé con ese fin que se organicen en los centros sesiones especiales de tutoría con las familias.