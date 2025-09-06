Pedro Blanco indica que el Gobierno ya ha comprometido cerca de 90 millones para la educación gallega este curso

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco. CESAR QUIAN

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha señalado este sábado que el Ejecutivo central ya ha comprometido cerca de 90 millones de euros para este curso escolar en la comunidad. Con ello, ha destacado el compromiso de la Administración de Pedro Sánchez con el sistema educativo gallego, a través de transferencias del Ministerio de Educación a la Xunta que desde el 2021 han supuesto una inversión de 728 millones.

Blanco ha asegurado que la apuesta por el fortalecimiento de la educación pública es también por «a igualdade de oportunidades e da propia democracia, un dos eixos de acción do Goberno de Pedro Sánchez». Así, ha destacado los siete millones que el Ejecutivo central ha comprometido para la renovación de iniciativas educativas en las escuelas gallegas o los seis millones que recibe este año el programa PROA+, ampliado hasta el 2028 y dedicado a la orientación y el enriquecimiento educativo para frenar el abandono escolar.

«Os datos indican que temos que seguir traballando para mellorar os resultados educativos do alumnado con máis dificultades e reducir as taxas de abandono temperán», ha dicho el delegado del Gobierno. También ha señalado la importancia de las partidas presupuestarias destinadas a la educación inclusiva, la financiación de libros de texto y material, las ayudas a las familias o el programa de bienestar emocional en los colegios.

«Máis estudantes, máis emprego e máis futuro»

En lo relativo a la Formación Profesional (FP), Blanco ha recordado que el Gobierno autorizó en julio el reparto en Galicia de 74,3 millones de euros para fomentar la formación de los trabajadores ocupados y desempleados, desarrollar programas de colaboración con pymes y proyectos de innovación, así como para fomentar la movilidad del alumnado y el profesorado.

Pedro Blanco ha destacado que en los últimos cinco años se crearon más de 42.000 plazas de FP en Galicia, a través de los 533 millones invertidos por el Gobierno, lo que «sentou as bases do éxito actual da Formación Profesional na nosa Comunidade, con máis estudantes, máis emprego e máis futuro». Suponen un 11 % de las nuevas plazas a nivel nacional, según ha indicado el delegado del Ejecutivo central.

Además, la comunidad percibió otros 195 millones de euros para mejorar el sistema educativo en las primeras etapas, hasta secundaria, y distintas partidas para la subvención de becas de estudio. Blanco ha asegurado que más de 54.000 familias gallegas se beneficiaron el año pasado de alguna de estas ayudas del Gobierno, para las que se invirtieron 132 millones. Dicho presupuesto, según ha indicado, fue un 59 % mayor que en el curso 2017-2018, a través de una partida récord que «este ano mesmo se superou».