«Me llevo a mi madre y mi tía, encamadas, por el ruido de tres bares en Ribadavia»

Maite Rodríguez Vázquez
Maite rodríguez OURENSE / LA VOZ

MIGUEL VILLAR

Una vecina de Ribadavia decidió llevarse fuera a sus familiares durante el fin de semana de las fiestas patronales, tras haber denunciado el caso al Concello y la Valedora do Pobo

07 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

María José González decidió llevarse a su madre y a su tía, mayores dependientes, de su casa de Ribadavia para pasar unos días fuera. No para vacaciones, sino porque asegura que ya no pueden soportar

