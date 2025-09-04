La fuga de Ryanair aboca al monopolio en las rutas hacia Madrid y Barcelona
VIGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Vueling se queda con todos los vuelos a El Prat, e Iberia entre Lavacolla y Barajas. La subida de precios se da por hecha ante la falta de competencia05 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
El peor escenario que puede sufrir un territorio periférico en materia de transportes es verse sometido a las condiciones y oferta de una única empresa. Esa es justamente la situación a la que ha abocado