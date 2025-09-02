Los sospechosos de matar a la ferrolana Matilde Muñoz estarán 15 días en aislamiento

María Matilde Múñoz Cazorla, la ferrolana de 72 años desaparecida en Indonesia. Cedida

Los dos detenidos por el presunto asesinato premeditado de la ferrolana Matilde Muñoz en la isla de Lombok (Indonesia) están aislados en una celda de la comisaría de Lombok Occidental, donde pueden estar un máximo de 60 días, según indicaron fuentes policiales.

Según el protocolo policial, los hombres que confesaron el crimen a la policía, vinculados al hotel donde se alojaba Muñoz en Lombok, el Bumi Aditya, deben pasar quince días en aislamiento sin comunicarse con otros presos.

En el calabozo de la comisaría de Lombok Occidental hay una veintena de detenidos, según explicaron agentes del centro a Efe. La Policía de Senggigi, el distrito en el que tuvo lugar el posible crimen, afirma que la investigación continúa centrada de momento en los dos únicos sospechosos. Por su parte, desde la comisaría de Lombok Occidental, encargada del caso y con la que colabora la de Senggigi, no ha dado a conocer de momento más sospechosos o investigados. Enviará un informe con sus conclusiones a la fiscalía de Indonesia.

De forma paralela se lleva a cabo otra investigación por parte de la Interpol y la Policía de Yakarta.

La Policía de la isla acusa a los hombres de haber matado a la ferrolana la madrugada del 2 de julio cuando entraron por la ventana de su hotel con la intención de robarle. Ellos declararon que se despertó, les reprendió y la asfixiaron.