Aparece el cuerpo sin vida de Matilde Muñoz en una playa de Lombok y la policía dice que dos detenidos han confesado el crimen

Se confirma el peor desenlace para la desaparición de Matilde Muñoz, la vecina de Ferrol de 72 años de la que no se tenía rastro desde hace casi dos meses en la isla de Lombok, en Indonesia. Su círculo cercano informó hoy, sábado, alrededor de las cuatro de la tarde (hora española), de que había aparecido su cuerpo sin vida semienterrado en una playa de la zona, a solo unos metros del hotel donde se alojaba.

La policía de la comisaría de Batulayar (Lombok Occidental) confirmó el hallazgo y ha emitido un comunicado en el que anuncia que dos personas han sido detenidas y han confesado el crimen, según informa Efe. Los sospechosos han sido detenidos por el «homicidio premeditado y robo con violencia» de Muñoz, de 72 años. Se trata de dos hombres de 34 y 30 años residentes de la localidad de Senggigi, donde está situado el hotel de Muñoz en la isla, cercana a Bali, indicó Lalu Eka Arya Mardiwinata, jefe de la unidad de investigaciones criminales de la comisaría Lombok Occidental, según el comunicado.

El mismo indica que uno de los hombres fue detenido en su residencia y otro en el hospital Maratam City, también en Senggigi, cuando visitaba a su familia, sin detallar cuándo ni cómo llegaron a sospechar de los arrestados. «Los dos admitieron haber planeado el asesinato de la víctima. Entraron a la habitación de la víctima a través de una ventana», indicó el policía en el comunicado, que añade que, según las confesiones, tenían como objetivo «robar las pertenencias» de Muñoz.

El escrito añade, según recoge Efe, que la mujer habría sido asfixiada y que su cuerpo, que fue trasladado al Hospital de la Policía Regional Bhayangkara para examinarlo, fue hallado en la playa cercana a su hotel. La Policía indonesia había iniciado una investigación en Lombok, isla cercana a la turística Bali, el 13 de agosto, después de que la Embajada de España en el país solicitara ayuda por carta.

Familiares y amigos habían perdido el contacto con la ferrolana el pasado 1 de julio, fecha en la que envió su último mensaje a una amiga íntima. En él, hablaba de un futuro viaje a Bangkok. Desde entonces, su entorno inició una intensa campaña para reclamar que su desaparición no fuera considerada voluntaria y exigir a las autoridades una investigación exhaustiva, señalando numerosas incongruencias en las declaraciones de personal del hotel Bumi Aditya, donde se hospedaba.

Esta semana la investigación dio un giro tras el hallazgo de algunas pertenencias de Matilde en la zona de basuras del hotel, como su bolso, libros y un pendiente roto. Sin embargo, seguían sin aparecer su teléfono móvil, tarjetas de crédito y pasaporte.

A raíz de estos descubrimientos, la policía indonesia y la Interpol aprobaron solicitar de geolocalización de su teléfono. Y el fatal desenlace se precipitó este sábado

El jefe de la aldea, Mastur, explicó al medio local Lombok Post que recibió el aviso alrededor de las 21.30 horas (hora de allí), pero que cuando llegó al lugar, el cuerpo ya había sido evacuado por las autoridades. «Bajé inmediatamente tras recibir la información, pero la policía ya había retirado el cuerpo. La Policía de Lombok Occidental se está encargando directamente del caso», declaró.

Las autoridades continúan investigando lo que le ocurrió a Matilde. La noticia del hallazgo del cuerpo sin vida de la española se difundió rápidamente y causó preocupación entre los vecinos de Senggigi. «Esperamos que este caso se investigue a fondo y con prontitud, para que los residentes puedan estar tranquilos», subrayó Mastur. Ante el revuelo, el gobierno local y la comunidad decidieron reforzar el sistema de seguridad vecinal. A partir de esa misma noche, residentes, miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales de Indonesia (TNI), la Policía Nacional y la Unidad de Protección Comunitaria de Batulayar comenzaron patrullajes en sus respectivas zonas, tal y como informan medios locales.

Los amigos y allegados de Matilde nunca creyeron que su desaparición fuera voluntaria. Desde el primer momento sostuvieron que podía tratarse de un caso de robo con violencia, dada la desaparición de sus pertenencias personales, que aparecieron parte en la basura, y las contradicciones en los testimonios del personal del hotel.

Nacida en Ferrol, hija de un coronel

Matilde Muñoz, de 72 años, nació en Ferrol y era hija de un coronel de la Comandancia de Marina. Comenzó su trayectoria profesional como secretaria en la propia comandancia, trabajo que dejó para marcharse a Londres. Allí inició una etapa como azafata y se estableció en Mallorca. Con los años, decidió instalarse una temporada en la India para formarse como profesora de yoga, lo que reforzó su vínculo con Asia.

