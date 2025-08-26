El PSdeG denuncia que la Xunta solo actuó en un tercio de los cortafuegos en el 2024

El eurodiputado del PSdeG Nicolás González Casares. PSDEG | EUROPAPRESS

El eurodiputado socialista Nicolás González Casares acusó este martes a la Xunta de «vivir instalada na mentira e na propaganda» apoyándose en un informe reciente del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el uso de los fondos comunitarios en la lucha contra los incendios forestales. Según expuso, el documento «pon negro sobre branco o que levan anos denunciando os socialistas».

El estudio reconoce que Galicia destina más presupuesto a la prevención que a la extinción desde el 2018, pero advierte de un problema en la conservación de los cortafuegos. Estos deben ser mantenidos cada tres años y, según la institución europea, la Xunta solo tenía prevista actuaciones en menos de un tercio de los existentes en el 2024. «Isto compromete a eficacia das medidas financiadas con fondos europeos e demostra que a Xunta non asegura a continuidade do investimento», indicó González Casares.

El PP defiende la gestión de la Xunta ante los incendios frente a la «manipulación» y «uso partidista» de la oposición M. Varela

El Tribunal también apunta que existe una excesiva dependencia de la financiación comunitaria, sin garantizarse un marco estable de recursos propios. Esto implica, denunció el eurodiputado, que las acciones preventivas quedan sin ejecutar cuando no llegan fondos europeos, con el consiguiente riesgo para el monte gallego y la seguridad de la población. «Cómpre lembrar, e o informe tamén o subliña, que a competencia en política forestal e prevención de incendios é da Xunta de Galicia. Non vale botarlle a culpa a Madrid nin a Bruxelas, quen ten que planificar e manter no tempo os traballos é o Goberno do PP en Galicia», sostuvo el eurodiputado.

En un comunicado, Casares se comprometió a mantener su trabajo de control en las instituciones comunitarias. «Como eurodeputado socialista, seguirei a esixir en Europa que os fondos comunitarios se empreguen con eficacia e que non se utilicen como coartada para tapar a inacción e as mentiras da Xunta. Galicia merece unha política forestal seria, con prevención real e con futuro», reclamó.